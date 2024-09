Tres partidos darán continuidad a la fecha 16 del Clausura este miércoles

La fecha 16 del torneo Clausura se puso en marcha el martes y continuará el miércoles con tres partidos que prometen ser emocionantes e intensos : Guabirá – CD San Antonio , Nacional Potosí – The Strongest y Bolívar – Independiente . La jornada llegará a su fin el jueves con dos encuentros más.

Después, será el momento de trasladarse hasta Potosí, porque Nacional recibirá a The Strongest en el estadio Víctor Agustín Ugarte (17:30). El conjunto local, que viene de vencer a Universitario en condición de visitante, quiere ratificar su buen presente con un triunfo sobre el segundo del torneo, The Strongest, que también está obligado a sumar de a tres para no perderle la pisada al líder Bolívar. Las incidencias serán controladas por el tarijeño Jordy Alemán, asistido por Juan Pablo Montaño y Roberto Cruz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas