Trump amenaza con procesar a Google por difundir mala imagen sobre él

El Gobierno de Joe Biden ha llevado a Google a los tribunales bajo acusaciones de abuso de posición dominante en el mercado de las búsquedas por internet y en el de la publicidad. El candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, amenaza con procesar al gigante tecnológico, pero no por sus prácticas en el mercado, sino por mostrar noticias negativas sobre él.

“Se ha determinado que Google ha utilizado ilegalmente un sistema de solo revelar y mostrar malas historias sobre Donald J. Trump, algunas inventadas para este propósito mientras que, al mismo tiempo, solo revela buenas historias sobre la camarada Kamala Harris”, ha afirmado Trump en un mensaje en su red social, Truth, sin justificar ni siquiera mínimamente el origen o el fundamento de dicha información.

“Esta es una ACTIVIDAD ILEGAL, y esperemos que el Departamento de Justicia les procese penalmente por esta flagrante Interferencia Electoral. Si no, y sujeto a las Leyes de nuestro País, solicitaré su procesamiento, a los niveles máximos, ¡cuando gane las Elecciones, y me convierta en Presidente de los Estados Unidos!”, ha añadido el expresidente.

Trump califica de interferencia electoral casi cualquier cosa que perciba que no le favorezca, empezando por sus problemas en los tribunales.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El expresidente ha protagonizado un acto de campaña este viernes en una instalación industrial de Míchigan (Pensilvania), uno de los Estados clave en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Los demócratas le han recibido en el Estado con anuncios que recuerdan el incumplimiento de su promesa de que ninguna planta automovilística cerraría durante su presidencia.

Durante el acto de este viernes, Trump también ha dejado ver de nuevo lo herido que quedó su ego cuando su rival en las elecciones, Kamala Harris, señaló que hay gente que se va de sus mítines antes de que acaben. Con ese y otros ataques, la demócrata mantuvo al republicano a la defensiva y consiguió imponerse en el debate. El expresidente ha asegurado este viernes, pese a las pruebas evidentes en sentido contrario, que nadie se va de sus mítines antes de que acaben.

Trump ha insistido este viernes en que el magnate Elon Musk, el hombre más rico del mundo, tendrá un papel destacado si gana las elecciones. “Vamos a conseguir que Elon Musk sea nuestro recortador de costes”, ha dicho. “No creo que pueda tenerlo a tiempo completo porque está un poco ocupado, enviando cohetes y con todas las cosas que hace”, ha añadido.

En su acto en Míchigan, el expresidente ha insistido en sus mensajes comerciales proteccionistas. Ha dicho que la industria automovilística está siendo arrebatada a los estadounidenses “como un caramelo a un bebé” y que desaparecerá si él no gana, pese a que ha aumentado, ventas, beneficios, sueldos y empleos durante el mandato de Joe Biden.

También ha repetido su mensaje sin fundamento de que los demócratas están tratando de inscribir a no ciudadanos para que voten. Eso se trata de un delito y aunque los republicanos han lanzado toda una campaña al respecto, no hay más que indicios de casos muy aislados en que votan ciudadanos no estadounidenses. Trump, sin embargo, siembra el terreno para rechazar una hipotética derrota: sostiene que la única forma de que pierda las elecciones es que sus oponentes hagan trampas.