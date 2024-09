Turistas gastan el 44% de su dinero en alimentos, bebidas y alojamiento

El 44% de los gastos de los turistas que llegan al país se destinan al consumo de alimentos, bebidas y alojamiento, revelan datos del informe de Actividad Turística 2023 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según la estructura del gasto por turismo receptivo en la gestión 2023, se estimó que el 27,0% correspondió a gastos en alimentos y bebidas, 17,0% alojamiento, el 16,0% a transporte interno, el 10,7% a la adquisición de vestimenta, el 10,3% a esparcimiento, el 9,0% a artesanías, el 6,0% a otros gastos en servicios y el 4,0% a otras compras en bienes.

En 2023, se estimó que el 70,5% del gasto turístico receptor provino de visitantes de los siguientes siete países: Argentina con 18,2%, España 13,0%, Estados Unidos 10,9, Perú 10,8%, Brasil 8,5%, Chile con 5,1% y Colombia 4,0%.

La distribución porcentual muestra variaciones positivas en todos los casos, destacándose el gasto de los surcoreanos, que presentó una variación del 261,2%. En términos absolutos, el gasto alcanzó los $us 5,6 millones, frente a los $us 1,6 millones en el mismo período en 2022.

Solo en 2023, la estimación del Gasto Turístico Receptor en Bolivia alcanzó a $us 687,9 millones, registrando una variación positiva de 37,9%, que en términos absolutos representa un incremento de $us 68,0 millones, respecto al valor registrado en 2022, cuando el gasto por turismo receptor fue de $us 498,8 millones.

El Gasto Turístico Receptor son los gastos en bienes y servicios consumidos por los visitantes o por cuenta de un visitante durante su viaje y estancia en el lugar de destino.

En 2023, el 63,3% del flujo registrado de ingresos a establecimientos de hospedaje correspondió a visitantes de los siguientes ocho países: Perú 13,9%, Estados Unidos 10,4%, Argentina 9,4%, Brasil 8,5%, Francia 5,8%, España 5,4%, Colombia 5,3% y Chile 4,7%.

La distribución porcentual muestra variaciones positivas en todos los casos, destacándose la mayor con un incremento del 77,3% en los ingresos de visitantes de nacionalidad italiana, alcanzando 6.098 personas, frente a los 3.440 visitantes en el mismo período en 2022.

