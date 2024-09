Un grupo de movilizados fracasa en el intento de instalar un punto de bloqueo en El Alto

Efectivos de la Policía Boliviana cercaron a los gremiales quienes aseguraron que mañana se masificará la protesta

Boris Bueno Camacho / La Paz

Un grupo de gremiales aliados de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Departamento de La Paz ‘Tupac Katari’ intentó instalar un bloqueo en la Ruta Nacional 1, en El Alto, pero la intervención de efectivos de la Policía Boliviana impidió el cometido y solo pudo impedir el tráfico en uno de los tres carriles de esa ruta que conecta esa ciudad con el resto del país ya que fueron cercados por los uniformados.

Una de las líderesas de la marcha señaló que, de acuerdo con la disposición emanada por el ampliado de los campesinos paceños, una columna de movilizados se dirigió al punto definido para el inicio de un bloqueo en la urbe alteña en protesta contra el gobierno por no atender oportunamente la crisis económica que afecta a los sectores deprimidos de la sociedad y para pedir la renuncia de los mandatarios Luis Arce y David Choquehuanca.

El grupo de gremiales afín al líder campesino de La Paz, David Mamani. Foto: captura pantalla

“Nos han cercado los policías, nuestra protesta es por el incremento de la canasta familiar, todas las cosas están muy caras, por eso hemos salido al bloqueo, tenemos un pacto con ele ejecutivo departamental (David Mamani) de (la federación de campesinos de La Paz) Tupac Katari, también ya están empezando los bloqueos en provincias, nuestro pedido es la renuncia del presidente, sus senadores y diputados incapaces”, apuntó.

La dirigente de los gremiales de El Alto lamentó que los uniformados hayan intentado reprimirlos y aseguró que la medida no tiene tintes políticos y el martes nuevamente saldrán a las calles de forma masiva para instalar un cerco en ese lugar, además que en un ampliado que se efectuará la tarde de este lunes con los campesinos de La Paz y otros sectores se analizará el resultado del primer día de la medida y se tomarán otras determinaciones para el éxito de esta.

“No estamos apoyando a ningún partido político, no somos politiqueros, ni a Evo Morales ni a (Luis) Arce, no nos compran, nosotros somos cívicos; el señor Evo Morales es expresidente, cómo ha desfalcado nuestro país, en el Banco Central de Bolivia (BCB) ya no hay nuestros recursos; por eso salimos a protestar a las calles, pero no nos dejan, hoy nos vamos a quedar aquí, pero mañana vamos a masificar, yo creo que se va a sumar el transporte y otros sectores”, anunció.