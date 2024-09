Wordle llega a la realidad virtual con Meta Quest

Ahora puedes jugar Wordle en realidad virtual gracias a su nueva app nativa para los visores de Meta Quest. La aplicación gratuita está disponible para Meta Quest 2, Meta Quest 3, y Meta Quest Pro, ofreciendo una experiencia de juego envolvente que lleva el popular juego de palabras a una nueva dimensión.

Cómo es Wordle en realidad virtual

La versión de Wordle en VR se parece mucho al juego que ya conocemos: tendrás seis intentos para adivinar una palabra de cinco letras. Según las capturas de pantalla en un blog de Meta y un video del New York Times, el juego mantiene su interfaz simple y fácil de usar, lo que lo hace perfecto para este nuevo entorno.

Jonathan Knight, gerente general de juegos de NYT, explica en una entrevista para el blog de Meta: “Siempre buscamos oportunidades únicas y creativas para llegar a nuestra audiencia con nuestros juegos. Esta colaboración refleja nuestra aceptación de tecnologías innovadoras y la exploración de nuevos formatos y experiencias, como la realidad mixta, para dar vida a nuestros juegos. Wordle es la elección perfecta para este entorno virtual, dado su formato simple y amigable que el público de todo el mundo ha llegado a amar”.

Otras opciones de juegos en VR de NYT

Por ahora, no esperes ver otros juegos del New York Times como Connections o Strands en realidad virtual. “Estamos emocionados y enfocados en el lanzamiento de la aplicación Wordle 2D Panel para los visores Meta Quest,” dice Elizabeth MacAulay Young del NYT en una declaración a The Verge. “No hay planes actuales para otros juegos en este momento, pero compartiremos actualizaciones cuando las tengamos”.

Si algún día Connections llega a VR, más vale tener cuidado con los visores lanzados por el aire en momentos de frustración.

Cómo conseguir la app de Wordle en Meta Quest

Para obtener la app de Wordle en tu visor Meta Quest, simplemente visita la tienda de aplicaciones en tu dispositivo y busca «Wordle». La descarga es gratuita, lo que significa que puedes empezar a jugar de inmediato sin costos adicionales.

Este lanzamiento es una muestra más de cómo los desarrolladores de juegos están explorando nuevas formas de llevar experiencias interactivas a plataformas emergentes. Mientras tanto, no se han anunciado otros juegos de NYT en VR, pero quién sabe qué sorpresas podrían venir en el futuro.

Una apuesta por el futuro de los juegos en realidad virtual

El lanzamiento de Wordle para Meta Quest es una señal de cómo la realidad virtual se está convirtiendo en un espacio cada vez más relevante para juegos de todo tipo, no solo para experiencias inmersivas de alta gama, sino también para juegos casuales que buscan atraer a un público más amplio. Este tipo de iniciativas pueden marcar el comienzo de una tendencia donde más juegos y aplicaciones de uso cotidiano se adapten a entornos de realidad virtual.

¿Te imaginas jugar tus juegos favoritos en VR o crees que el formato tradicional sigue siendo la mejor opción? Habrá que ver cómo evoluciona esta tendencia en los próximos años.