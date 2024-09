Zivy: De chaos en Slack a la productividad organizada

Hoy en día, cualquier profesional que utilice Slack probablemente conozca la frustración de verse sumergido en una avalancha de notificaciones. Desde mensajes constantes hasta un sinfín de pings, la sensación de estar en todo, pero a la vez en nada, es real. Zivy es la nueva herramienta que viene a salvarnos de este caos, y si alguna vez has sentido que Slack se vuelve más una distracción que una herramienta, ¡este artículo es para ti!

Un caos de notificaciones

¿Alguna vez te has sentado a trabajar, solo para abrir Slack y quedar atrapado en un torbellino de mensajes, menciones y tareas? La promesa de herramientas de comunicación como Slack era mejorar nuestra productividad, pero para muchos de nosotros, el efecto ha sido el contrario. Entre grupos, hilos y mensajes directos, es fácil sentirse abrumado y perder el enfoque en lo que realmente importa. Aquí es donde entra Zivy, una aplicación diseñada para priorizar y organizar los mensajes, ayudándote a centrarte en lo que verdaderamente requiere tu atención.

¿Qué es Zivy?

Zivy es un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial que te ayuda a gestionar el aluvión de mensajes que recibes en Slack, categorizándolos en «Acciones», «FYI» (para tu información) y «Otros». La idea es clara: en lugar de mostrarte todo de golpe, Zivy organiza tus notificaciones en función de su importancia y urgencia. Imagina convertir ese caos de pings en pilas ordenadas de tarjetas: tareas en una, actualizaciones en otra y lo irrelevante bien apartado.

No es simplemente un filtro, sino una herramienta que aprende de ti y mejora conforme la usas. Cuanto más la utilices, más personalizada será tu experiencia, adaptándose a tus hábitos y necesidades para que cada día sea más eficiente que el anterior.

Características que marcan la diferencia

Zivy no solo organiza tus mensajes, sino que ofrece varias funcionalidades que la hacen destacar:

Prioriza automáticamente los mensajes más relevantes : no te preocupes por lo que no importa ahora mismo.

: no te preocupes por lo que no importa ahora mismo. Convierte mensajes en tareas : marca un mensaje como tarea pendiente, programa eventos directamente en tu Google Calendar o pospón lo que pueda esperar.

: marca un mensaje como tarea pendiente, programa eventos directamente en tu o pospón lo que pueda esperar. Acciones rápidas y eficientes : con atajos de teclado, resúmenes automáticos y respuestas sugeridas, puedes procesar mensajes en segundos.

: con atajos de teclado, resúmenes automáticos y respuestas sugeridas, puedes procesar mensajes en segundos. Se vuelve más inteligente: cuanto más interactúas con la app, más mejora. Se adapta a tu forma de trabajar y a tus prioridades.

¿Y qué hay de la seguridad?

En WWWhatsnew siempre valoramos la privacidad y la seguridad de las herramientas que recomendamos, y Zivy no se queda atrás. Utiliza integración OAuth2 para acceder a plataformas como Slack y Gmail, asegurando que tus contraseñas nunca lleguen a sus servidores. Además, la información se encripta tanto en tránsito como en reposo y se almacena en centros de datos con certificaciones SOC-2 e ISO27001. Aunque ya tienen estos altos estándares, Zivy planea obtener la certificación SOC-2 en breve para ofrecer aún más tranquilidad.

¿Por qué elegir Zivy?

Si alguna vez has sentido que estás apagando incendios en Slack en lugar de hacer tu trabajo, Zivy podría ser tu mejor aliado. En lugar de ignorar mensajes o confiar en técnicas rudimentarias como mutear canales o marcar correos electrónicos como no leídos, Zivy te ayuda a organizar de manera efectiva lo que importa y a ignorar lo que no. Además, integra funciones de productividad como la programación directa de tareas en el calendario y sugerencias rápidas para que nunca pierdas el ritmo.

Personalmente, en WWWhatsnew hemos visto cómo muchas de estas herramientas prometen mejorar la eficiencia, pero pocas realmente cumplen. Zivy parece ser la excepción, sobre todo si te encuentras atrapado en la clásica paradoja de estar siempre ocupado, pero no necesariamente productivo.

Zivy no es solo para leads y managers

Aunque Zivy se presenta como un copilot para leads y managers, cualquier persona que sienta que su bandeja de entrada en Slack es un caos puede beneficiarse. La capacidad de filtrar mensajes y centrarse en lo importante hace que sea ideal no solo para quienes gestionan equipos, sino también para aquellos que simplemente quieren recuperar algo de claridad en su día a día.

El futuro de Zivy

Zivy está en sus primeras etapas, pero ya ha tenido un lanzamiento muy exitoso en Product Hunt, obteniendo más de 550 votos positivos en su primer día. Con el tiempo, la herramienta continuará mejorando a medida que los usuarios la utilicen y proporcionen retroalimentación. Su objetivo es claro: ser la solución definitiva para convertir la sobrecarga de información en claridad y eficiencia.

Si quieres probarlo, Zivy es gratuito durante el primer año para quienes se registren a través de Product Hunt. Sin duda, es una excelente oportunidad para quienes buscan una forma más eficiente de manejar Slack.