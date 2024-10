Agenda informativa: Candidatos a fiscal general del Estado tienen hasta hoy para interponer recursos de revisión

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 5 de octubre

Foto: RRSS Fundación Construir

eju.tv

Boris Bueno Camacho

– Fenece plazo para la resolución de los recursos de revisión de postulantes a fiscal general

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Comisión Mixta de Justicia Plural concluirá en esta jornada el periodo de recepción de impugnaciones en el proceso de selección de candidatos para fiscal general del Estado. Los miembros de la comisión concluyeron el pasado miércoles la evaluación de méritos de los 42 postulantes, pese a que tenían plazo hasta el jueves 3, y pasaron a la etapa de los recursos de revisión que concluye este sábado, para luego, entre el domingo y el miércoles, proceder a la fase de la resolución de los recursos de revisión por parte de los candidatos. Si bien todos pasaron, algunos pueden interponer el recurso por la nota obtenida.

– Escasez de combustible afecta servicio de micros en Santa Cruz

La escasez de diésel provoca que falten micros en la capital cruceña. Los choferes optaron por dormir en los surtidores para poder ser abastecidos con el combustible que les permita trabajar. Según la dirigencia, el sector trabaja con el 50% del parque automotor y hay largas colas en surtidores porque no llega el diésel. Esperan que este sábado se reanude la provisión del combustible; sin embargo, no hay certeza del abastecimiento. Los dirigentes piden a la población tener paciencia ya que están disminuidos con sus unidades. Además, la venta de combustible por galones hasta un máximo de 20 litros no alcanza para nada.

– Transportistas a Cotoca continuarán cobrando pasajes con incremento

Los choferes aseguran que no temen a las sanciones y seguirán cobrando Bs 4 por el pasaje en micro y Bs 7 en trufi por el trayecto Santa Cruz de la Sierra – Cotoca. La propuesta de la gobernación de ese departamento era que el precio del pasaje en micro sea de Bs 3,50 y en trufi Bs 6 (antes era Bs 3 y Bs 5), lo que no fue aceptado por el sector transporte Al romperse el diálogo, los transportistas indicaron que seguirán cobrando con el incremento sin temor a las sanciones que puedan disponer las autoridades. En las próximas horas sostendrán una reunión para tomar medidas de presión a partir del lunes.

– Tercera ola de calor en lo que va del año en Santa Cruz

Una tercera ola de calor afectará desde este sábado a Santa Cruz de la Sierra y permanecerá hasta el martes de la próxima semana con temperaturas que alcanzarán los 38°C, según Luis Alberto Alpire, el señor del clima. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) una ola de calor implica que la temperatura máxima promedio de una ciudad o localidad o región, debe estar por encima de los cinco grados adicionales de manera consecutiva por, al menos, tres días. Desde el sábado el termómetro variará entre los 37 y 38 grados, la temperatura mínima será de 24°C.