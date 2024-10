Agenda informativa: Inicia la evaluación oral de los candidatos a fiscal general del Estado

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 12 de octubre

La Comisión mixta de Justicia Plural recibe las preguntas para la evaluación oral. Foto: ABI

– Comisión mixta de Justicia Plural inicia la evaluación oral de aspirantes a la FGE

Este sábado comenzará la evaluación oral de los postulantes a fiscal general. Los candidatos en contienda se juegan 80 puntos en esta etapa decisiva del proceso de selección. Tras el retiro de los cuatro profesionales ahora son 38 los aspirantes en carrera en este proceso que este sábado inicia la toma de la prueba oral, el primero será el actual fiscal departamental de La Paz, William Alave. Cada postulante tendrá 30 minutos para responder siete preguntas que fueron elaboradas por las universidades y 10 minutos adicionales para fundamentar y defender su proyecto. Sólo los postulantes que sumen un mínimo de 130 puntos pasarán a la siguiente fase. Este proceso debe concluir como máximo el 23 de octubre.

– Afines de Evo Morales continúan en vigilia en la carretera Cochabamba – Santa Cruz

Seguidores de Evo Morales permanecen en vigilia en la zona del trópico de Cochabamba a la espera de conocer cuál será la determinación de la Justicia en relación con la investigación contra el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) por el delito de trata y tráfico de personas. Los cocaleros del Chapare advirtieron con iniciar un bloqueo de caminos si la Fiscalía de Tarija decide aprehender a Morales. Las personas se encuentran asentadas en los alrededores de la carretera nueva que une Cochabamba con Santa Cruz, desde el ingreso al municipio de Villa Tunari hasta Entre Ríos. Según los reportes, son al menos 20 puntos que se han instalado en los cinco los municipios del Trópico por parte de los representantes de las seis Federaciones.

– Morales participará en un acto del MAS en el municipio de Sacaba

Seguidores de Evo Morales confirmaron que se concentrarán este sábado 12 de octubre en Sacaba y volvieron a amenazar con iniciar un bloqueo nacional de caminos si es que se aprehende a Evo Morales, investigado por los delitos de estupro y trata y tráfico debido a que habría mantenido una relación y una hija con una mujer menor de edad. Gerardo García, uno de los principales dirigentes del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) ratificó la realización del ampliado en ese municipio del departamento de Cochabamba y advirtió que, si el Gobierno insiste en sacar el mandamiento de aprehensión contra el expresidente, la gente se movilizará, ‘peor si lo meten preso’.

– 410 mil personas están inhabilitadas para votar en las elecciones judiciales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) estima que 410 mil personas están inhabilitadas para sufragar en las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre debido a que no votaron en las dos últimas elecciones o no cumplieron con la labor de jurados electorales, pero pueden ser rehabilitadas desde la próxima semana si acuden a los tribunales electorales departamentales; además, aquellos ciudadanos jurados que hayan sido sorteados y no cumplieron la labor de jurado de mesa, todo ese grupo estaría bordeando esa cantidad, informó el vocal Tahuichi Tauichi Quispe; empero, la próxima semana pueden rehabilitarse en los tribunales electorales departamentales o los puntos Serecí.

– Bolivia conmemora el Día de la Descolonización

Este 12 de octubre se celebra el “Día de la Descolonización en el Estado Plurinacional de Bolivia”, establecido por Decreto Supremo 1.005, que antes, se conmemoraba como el ‘Día de la Raza’; la determinación fue tomada por el gobierno del entonces presidente Evo Morales con el objetivo de construir un país con igualdad, donde los pueblos indígenas originarios campesinos contribuyan a la denominada revolución democrática cultural. El gobierno preparará actos conmemorativos para el efecto. El Decreto Supremo No. 1.005 señala que el Estado debe constituir una sociedad justa y armoniosa cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social.

– La selección boliviana viaja a Argentina con mentalidad ganadora

Bolivia vive un momento de euforia tras sumar su tercer triunfo consecutivo en las Eliminatorias al vencer a Colombia 1-0 en El Alto, con un espectacular gol de Miguel Terceros, quien ya había anotado en las victorias frente a Venezuela y Chile. El joven delantero de 20 años, que milita en el Santos de Brasil, fue clave para romper el invicto colombiano y ahora pone la mira en el próximo reto: Argentina en el Monumental. Para ello, se trasladará este sábado a la capital de esa república, Buenos Aires, donde iniciará los entrenamientos este domingo de cara al encuentro que disputará con los campeones mundiales en el estadio Monumental de River Plate el próximo martes.n difundidos en medios de comunicación y redes sociales.