Al menos 300 cisternas con combustible están varados en diferentes en bloqueos que hay en Cochabamba

Se calcula que en los 300 cisternas cargados de combustibles hay 12 millones de litros que deben ser traslados a las plantas y luego a las estaciones de servicio.

Lidia Mamani / La Paz

Al menos 300 cisternas cargados con combustibles están varados en los diferentes bloqueos que hay antes de llegar al departamento de Cochabamba y en los lugares que tienen conexión con Santa Cruz, lo que genera inseguridad por las altas temperaturas en las carreteras y puede ocasionar desabastecimiento en la población, señaló el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.

“En las diferentes carreteras en el eje troncal donde se tiene el problema, desde la entrada hasta la salida del departamento de Cochabamba, es donde se concentran los bloqueos y es la ruta principal por la que se trasladan los productos, pero si los cisternas se quedan varados seguramente se tendrán retrasos en el despacho, pero eso no significa que no haya el producto”, señaló en conferencia de prensa.

Aunque también enfatizó que no hay necesidad de hacer filas en los surtidores, ya que eso sólo incrementará el desabastecimiento y no porque no haya, sino por la mayor demanda del combustible.

Precisó que las 300 cisternas que están varadas en los diferentes puntos donde hay bloqueos, cada uno traslada alrededor de una carga 40.000 litros, por lo tanto, son 12 millones de litros aproximadamente, volumen que irá en incremento de seguir con las medidas de protesta.

“Tenemos alrededor de 300 cisternas que están en diferentes puntos de bloqueo, lo que genera dos problemas, el primero que tiene que ver con la seguridad, porque son cisternas que transportan combustible y debido a las altas temperaturas siempre surgen riesgos en las cisternas que están varadas en las carreteras”, señaló el titular de la estatal petrolera.

Dijo que el otro tema tiene que ver con el abastecimiento, ya que hay cisternas que necesitamos que lleguen a las plantas y a las estaciones de servicios para la venta a la población. “Pedimos a los bloqueadores, ya que vemos cómo las cisternas están en el camino, que son más de 300, ya que se los convocó al diálogo y dejen pasar a los camiones, ya que es un riesgo tenerlos varados en esos puntos de bloqueos”.

Cochabamba está aislada del país debido a bloqueos que cortaron el tránsito de vehículos en Parotani, ruta al occidente, Bulo Bulo y en Pampa Grande, en la vía nueva y antigua a Santa Cruz, además de, Cruce Vacas, en la carretera que va hacia Chuquisaca, medida que es acatada por los evistas que protesta contra el alza del precio de los productos y de los alimentos, falta de dólar y escasez de diésel. Aunque también es para evitar la aprehensión de su líder Evo Morales que es acusado por un presunto hecho de estupro.