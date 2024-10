Alcalde de Tarija asegura que no habrá incremento en tarifas en el transporte urbano sin consenso ciudadano

Fuente: La Voz de Tarija

El alcalde de Tarija, Jhonny Torres, afirmó que las tarifas del transporte público se mantendrán sin modificaciones hasta que se llegue a un consenso con la ciudadanía. Durante una declaración pública, Torres subrayó que la Alcaldía no autorizará ningún incremento sin un acuerdo previo entre todos los sectores involucrados, y exhortó a los dirigentes del transporte a actuar con responsabilidad y evitar posiciones políticas rígidas.

«Las tarifas se mantienen hasta que lleguemos a un consenso», expresó Torres, destacando que su misión como alcalde es facilitar el diálogo entre las partes, como establece la Ley 117. Además, hizo énfasis en que la problemática de los precios elevados no es un fenómeno local, sino una consecuencia de las políticas nacionales. “Estamos en un problema no generado por nuestra ciudad, sino por políticas de Gobierno mal llevadas, los precios han subido porque no hay dólares», aseguró.

El alcalde también mencionó las diferencias entre los sectores afectados. Mientras que los transportistas consideran que el estudio tarifario es insuficiente, las instituciones vecinales lo califican como excesivo. «Es normal que haya diferencias, pero peleando entre nosotros no vamos a encontrar la solución», señaló Torres, apelando a la necesidad de cooperación y soluciones conjuntas.

Torres finalizó invitando a todos los sectores a buscar alternativas y soluciones para enfrentar la crisis económica actual, en lugar de continuar con disputas internas que no resuelven la situación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas