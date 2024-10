Álvaro Peña es el nuevo DT de Blooming

Domingo frenético en Blooming. Luego de anunciarse que Carlos Julio Bustos ya no es más técnico del plantel, este medio pudo confirmar que Guillermo Álvaro Peña, técnico cruceño, campeón con Oriente y Wilstermann en su momento, asume el mando de la academia cruceña, que tiene como objetivo pelear arriba y sellar un torneo internacional en 2025.

La presentación oficial se dará este lunes a las 16:00 ya que la dirigencia, que comanda Sebastián Peña, entiende que no se puede perder más tiempo tomando en cuenta que el martes hay que visitar a Tomayapo por la fecha 19 del Clausura. Álvaro conoce el medio, el club y la exigencia que existe dirigiendo a un grande del país. Asume el reto confiado en volver al ruedo lo antes posible, aprovechando el buen plantel.

El que ya no va más es Carlos Julio Bustos que decidió renunciar tras no cumplirse la planificación entregada el sábado para el partido ante Wilstermann. Él pretendía viajar a las 7:30 para encarar el partido desde las 17:30, sin embargo, no se consiguió el dinero para el viaje y se lo hizo tarde lo que trastocó lo que había planificado. Fue la gota que rebalsó el vaso ya que también le deben seis meses de sueldo.