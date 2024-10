Arce no anuncia un estado de excepción, pero advierte a Morales con ‘hacer cumplir la norma’ si no levanta bloqueos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Mensaje Presidencial: Gobierno cuantifica 70 heridos y afectación económica de $us 1.700 millones en 17 días de bloqueos evistas; vocal San Martín advierte con huelga de hambre si el TCP frena las judiciales; y, la inflación acumulada de alimentos llega a 5,90%, en 9 meses. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Mensaje Presidencial: Gobierno cuantifica 70 heridos y afectación económica de $us 1.700 millones en 17 días de bloqueos evistas

El presidente Luis Arce Catacora, en un mensaje presidencial, afirmó este miércoles que en 17 días de bloqueos acatados por los seguidores del expresidente Evo Morales dejó como saldo 70 heridos, la mayoría uniformados de la Policía, y una afectación económica de 1.700 millones de dólares, principalmente a los productores del país. “Ayer fuimos testigos de mucha violencia en el municipio de Mairana, en Santa Cruz, como no ocurría hace muchos años en el país, quienes mantienen los bloqueos y son identificados como seguidores de Evo (…). En 17 días de bloqueos se tiene 70 personas heridas, nueve civiles y 61 policías, entre ellos el subteniente que ayer fue atacado hasta quedar inconsciente”, lamentó el Mandatario.

– Arce le da ultimátum a Evo y le dice que “no puede haber diálogo sin levantar bloqueos, de lo contrario se hará cumplir la norma”

El presidente Luis Arce, en un mensaje presidencial, se refirió a los bloqueos que se registran, principalmente en las rutas que conectan a Cochabamba con Santa Cruz y con el occidente del país y le dijo tanto a Evo Morales como a sus seguidores que no puede haber diálogo sin levantar los bloqueos, que con esta jornada ya se cumplieron 17 días, de lo contrario, se dará cumplimiento a las facultades constitucionales. “Con semejantes perjuicios ocasionados a nuestra población en estos 17 días, no puede haber ningún diálogo sin levantar los bloqueos y que están estrangulando la economía de las familias bolivianas”, afirmó. Enfatizó que los intereses de una persona no estarán nunca sobre el interés de un bien común.

– Evo responde a Arce y lo responsabiliza por posibles actos de violencia

Evo Morales señaló a Luis Arce como el responsable de cualquier acto de violencia que surja en las protestas impulsadas por el ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS). En una publicación en la red social X, Morales cuestionó el mensaje, argumentando que Arce, en lugar de desautorizar al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y frenar los supuestos abusos, respalda sus acciones. Morales afirmó que este respaldo tácito hace al mandatario «cómplice» de la situación. “No dice una palabra del intento de asesinato ordenado por su ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Como expresidente sé que, si quien preside el estado, no desautoriza a su ministro es porque estaba en conocimiento y de acuerdo con sus acciones”, señaló.

– Se registra movimiento policial desde varios departamentos hacia Cochabamba

Desde la tarde del miércoles se ha registrado un importante movimiento policial desde otros departamentos hacia Cochabamba, el más afectado por los bloqueos que cumplió 17 días. Se pudo evidenciar que un grupo de efectivos de Santa Cruz, alrededor de 180, viajó vía aérea hasta el departamento de Cochabamba. Por la noche, fuentes policiales informaron a UNITEL que hubo similar movimiento en Sucre, desde donde un contingente de uniformados partió rumbo a Cochabamba. Otros grupos de uniformados de las ciudades de La Paz y El Alto también se dirigieron hasta el departamento cochabambino. De momento ninguna autoridad policial ha brindado un reporte oficial sobre la cantidad de uniformados movilizados hasta Cochabamba.

– Evo busca “derrocar” a Arce y a Choquehuanca antes del 8 de noviembre para que asuma Andrónico, según Quiroga

Evo Morales pretende “derrocar” a Luis Arce y a David Choquehuanca para que asuma al actual presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, señaló el exjefe de Estado Jorge Quiroga. Según la exautoridad, esta intención fue desarrollada por el mismo Morales cuando partía de Caracollo hacia La Paz con la denominada Marcha para salvar Bolivia. Quiroga indicó que, según Morales, este movimiento de piezas, al que denominó “cambio de título” debe ocurrir antes del próximo 8 de noviembre, inicio del último período constitucional de Arce y del legislativo. Con epítetos, Quiroga dijo que la población está atrapada entre “un bloqueador, pederasta y un Gobierno debilucho, timorato, que no tiene idea de qué hacer”.

– Vocal San Martín advierte con huelga de hambre si el TCP frena las judiciales

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Yajaira San Martín advirtió este miércoles con una huelga de hambre en caso de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determine frenar otra vez las elecciones judiciales. La vocal cruceña se refirió a una serie de recursos presentados contra el avance de las elecciones judiciales. “En el caso de que se puedan pretender las acciones que estos magistrados, de forma cobarde, quieran hacer al tratar de anular las elecciones judiciales o al tratar de suspender medianamente algunas sí y otras no, la suscrita manifiesta de entrar en una huelga de hambre en el caso de que, desde luego, se pretenda cercenar la democracia de nuestro país”, dijo San Martín en una conferencia de prensa en La Paz.

– ¿División en el arcismo? Jerges Mercado llamó traidora a Deisy Choque tras polémica por la Presidencia de Diputados

Los diputados arcistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jerges Mercado y Deisy Choque, ambos por el departamento de Santa Cruz, protagonizaron un duro cruce de palabras por la elección del candidato para la presidencia de Diputados. Mercado acusó de “traición” a su colega Choque, por apoyar a un candidato que no es de Santa Cruz. “Yo siempre voy a llamar a la unidad, no solo del arcismo, sino a la unidad de todo el MAS (…) de ella (Deisy Choque) tengo que aprender muchísimo, de ella, tengo que aprender a ser desleal, a ser traidora como es ella”, dijo Mercado en referencia a Choque. Por su parte, la diputada Choque acusó a su colega Mercado de dividir la bancada cruceña para conseguir la presidencia de Diputados.

– Senado cierra legislatura en medio de duro cruce verbal por una ley de bosques

La Cámara de Senadores cumplió el miércoles su última sesión de la Legislatura 2023-2024, marcada por el cruce verbal entre las legisladoras de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena y Cecilia Moyoviri por un proyecto de ley que sanciona los incendios forestales. Fue tal la divergencia y el debate en el pleno que al final se optó por aplazar el tratamiento de la propuesta. La sesión se extendió por más de cinco horas. Además de las declaraciones camarales y de reconocimientos, se debatió varias propuestas de ley, pero la que más polémica generó fue el proyecto de Ley 240 por los Bosques y otros Sistemas de Vida, impulsado por Requena. El senador del MAS, Félix Ajpi, destacó la norma, pero advirtió que no se socializó con los afectados.

– Oficializan la denuncia para que se investigue presunto financiamiento externo al MAS

Después de que el máximo dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), Juan Evo Morales admitió que los vehículos en los que se desplazó en el trópico de Cochabamba -cuando se dio un supuesto atentado en su contra- son “prestados” por el gobierno de Venezuela, se interpuso una denuncia para que se investigue el presunto financiamiento externo que recibe el partido azul. La denuncia fue interpuesta por el diputado Óscar Balderas. Según la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, “los partidos no podrán gestionar, aceptar o recibir, directa o indirectamente, total o parcialmente, ningún tipo de aportes, donaciones, subsidios o apoyos que provengan de manera probada” de fuentes como cualquier entidad pública o privada extranjera.

– La inflación acumulada de alimentos llega a 5,90%, en 9 meses

Las amas de casa que van al mercado ven a diario una constante alza de precios de diferentes productos, algo que también se refleja en la inflación específicamente de alimentos que en nueve meses a septiembre alcanza un índice acumulado de 5,90%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El índice acumulado mensual en similar período de 2023 apenas llegaba a 1,97%. A nivel general, en septiembre del 2024 el Índice de Precios al Consumidor (IPC), registró una variación positiva de 0,88% respecto a agosto y la variación acumulada a septiembre fue de 5,53%. A 12 meses, la inflación de alimentos aún es más alta y llega a 6,65%, cuando el año pasado a septiembre solo alcanzaba a 4,31%, de acuerdo con los datos del INE.

– Arroceros: Falta de diésel pone en riesgo la siembra y en Beni no se descarta un tractorazo

La falta de diésel en regiones productivas condiciona la siembra de arroz, un alimento básico de la canasta familiar, situación que preocupa al sector productivo de Santa Cruz y Beni que están bajando las previsiones o paralizando las actividades debido a que no hay un abastecimiento regular del combustible. El sector arrocero beniano tiene una emergencia declarada debido a que prevé producir 100.000 toneladas menos de arroz y los cupos de diésel no alcanzan para proyectar la siembra, según explicó David Pérez, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Beni. “Estamos con problemas serios del abastecimiento. Los cupos de diésel no abastecen para completar la siembra”, precisó el dirigente.