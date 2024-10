Arce prioriza encuentros ideológicos mientras el país está en “caída libre”

Los supuestos beneficios al momento de acoplar al Estado boliviano a bloque de los BRICS, obliga a analizar cualquier condicionamiento político o ideológico que afecte los intereses nacionales. Afirman que el viaje del presidente Arce a Rusia, para formalizar el ingreso del país a este bloque, demostró la falta de interés en atender los conflictos que se registran en territorio nacional. Lamentan que el presidente haya hecho referencia a los recursos naturales del país, a modo de una subasta ante países que no ofrecen ninguna garantía institucional.

Fuente: El Diario

Cuestionando que la primera autoridad del país emprenda viajes al exterior mientras en territorio nacional existen conflictos que tienden a agudizarse con el pasar de los días, el asambleísta nacional Óscar Balderas, lamentó que el presidente Luis Arce priorice compromisos de carácter político-ideológico, mientras grupos radicales del Movimiento al Socialismo (MAS) amenazan con mayor convulsión.

En criterio del asambleísta de oposición, se debe destacar cualquier gestión destinada a mejorar las relaciones internacionales y la situación económica del país, sin embargo, ningún acuerdo debe estar sujeto a condicionamientos políticos ni a la adopción de líneas ideológicas que no le hacen bien al Estado boliviano.

“Cualquier gestión para la mejora económica del país es importante, pero no solo son importantes los factores de unidad política con países como Rusia, sino las alianzas regionales que se tienen como el Mercosur”, sostuvo Balderas.

En ese contexto, señaló que la actual conflictividad provocada por medidas de presión de carácter político en el país, tiende a dañar y perjudicar los intereses nacionales con relación a acuerdos regionales de integración económica, de los que ya se forma parte, hecho que obliga a reflexionar sobre el rol y la participación de Bolivia en este tipo de tratados comerciales.

Otro aspecto observado por Balderas tiene que ver con los supuestos beneficios al momento de acoplar al Estado boliviano a bloques como el de los BRICS, siendo preciso analizar cualquier condicionamiento o implicancia, que afecte los intereses nacionales, mismos que no pueden someterse a intereses políticos o ideológicos externos.

“Se tiene que hacer un manejo económico en coordinación con otros países miembros, pero esto debe ser acorde a la realidad y siempre evitando cualquier tipo de sometimiento político”, dijo el diputado, puntualizando que, de momento, con el ingreso del país a los BRICS no existen beneficios.

“Son promesas a futuro pero concretamente no se ve nada tangible, son acciones que todavía no se materializan”, expresó.

Pese a los posibles beneficios o perjuicios que represente para Bolivia ingresar a distintos acuerdos económicos, Balderas cuestionó el reciente viaje del presidente Luis Arce a la ciudad de Kazán en Rusia, con la finalidad de formalizar el ingreso del país al bloque de los BRICS.

Según el parlamentario de oposición, con ese viaje, el primer mandatario demostró su falta de interés en atender los conflictos que se registran en territorio nacional, lo que además evidencia la falta de capacidad en la actual administración para atender situaciones de crisis y sus efectos.

“El presidente Arce debió haberse quedado en el país para solucionar todos los asuntos críticos que tenemos, no es posible que la primera autoridad escape y dé mayor atención a otros asuntos, cuando vemos que el país prácticamente está yendo en caída libre”, afirmó.

Esta semana, en medio de un conflicto creciente en la región del Chapare, el presidente Luis Arce emprendió un viaje hasta Rusia, con la finalidad de participar de la Cumbre de los BRICS.

El jueves, durante su intervención en este encuentro, Arce confirmó el ingreso del país a este bloque multilateral, afirmando que el mundo camina hacia la multipolaridad.

“Es un honor para Bolivia participar en este foro, reafirmando la convicción de que el BRICS es una prueba tangible de la posibilidad de crear un nuevo orden mundial más equilibrado y justo para la humanidad”, sostuvo.

Asimismo, se refirió al supuesto desafío de consolidar importantes resultados a favor del pueblo boliviano, destacando que el país cuenta con importantes riquezas en términos de recursos naturales, como el litio, minerales tradicionales y tierras raras.

“Somos la primera reserva mundial de litio, poseemos importantes reservas de gas natural, minerales tradicionales y tierras raras. Estamos en el proceso de industrialización y nuestra participación en el BRICS pretende el beneficio mutuo de este nuestro proceso”, aseveró.

Asambleístas como la paceña Cecilia Requena, cuestionaron estas declaraciones, calificando como “patético” que el primer mandatario solo trate de poner en “subasta” los recursos naturales del país, replicando “la fórmula del subdesarrollo de siempre”.

“Lo hace además, en un foro que incluye países que no ofrecen ninguna garantía institucional interna para demandas por incumplimiento o violaciones de derechos humanos”, cuestionó la legisladora a través de sus redes sociales.

