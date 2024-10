Aseguran que Evo está en su recta final y el bloqueo es el ‘ultimo pataleo’ antes del exilio

Fuente: erbol.com.bo

El analista Luis Alberto Ruiz, quien hace un par de semanas anticipó el complicado panorama legal para el expresidente, aseguró que Evo Morales está viviendo su recta final, que podría derivar en su aprehensión o en un eventual exilio en México o Venezuela para conservar su libertad fuera del país.

Ruiz señaló que el anunciado bloqueo de caminos, que comenzará este lunes, lejos de salvar a Morales, podría acelerar su aprehensión, ya que su postura desafiante frente al poder político lo deja en una situación de vulnerabilidad, «sin darse cuenta que en este juego ya perdió», comentó.

Sostiene que una tercera salida para Morales podría ser un posible derrocamiento del presidente Luis Arce a través del bloqueo de caminos, lo cual lo pondría en una encrucijada, ya que enfrenta la posibilidad de un mandamiento de aprehensión que, según dijo, ya está circulando.

Advirtió que, si se insiste en trasladar el caso de estupro, trata y tráfico de Tarija al Trópico de Cochabamba, el proceso podría terminar siendo remitido a la ciudad de La Paz, dado que las funciones de Morales como expresidente se desarrollaron en la Sede de Gobierno.

De ser así, Morales podría encontrarse «a media hora de estar al lado de la celda del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en la cárcel de Chonchocoro», recordó Ruiz. Además, mencionó que el gobierno de Luis Arce ya fue capaz de trasladar a Jeanine Añez desde el Beni a La Paz, así como a Camacho, por lo que Evo Morales no sería una excepción.

Afirmó que Morales se equivoca si cree que puede ganar popularidad asumiendo una postura radical, olvidando que Luis Arce seguirá ejerciendo poder hasta el último minuto de su mandato.

Sin embargo, el analista considera que, antes de enfrentar una cárcel boliviana o someterse a la justicia, Morales podría optar por huir del país, ya sea a México o a Venezuela.

«Evo sabe que ha perdido esta batalla política de la peor manera, y el bloqueo de caminos no lo salvará de una posible aprehensión. Además de evitar la justicia, está siguiendo una línea subversiva para generar conflictos en las calles. Pero esta vez, si hubiera heridos o muertos, la culpa ya no recaerá sobre el gobierno, sino sobre un hombre que está defendiendo no al país, sino su libertad y su capricho de no someterse a la autoridad del Ministerio Público», concluyó.