Cantante mexicana reveló detalles sobre las fiestas de Leonardo DiCaprio, «la cosa se pone un poquito extraña»

Leonardo DiCaprio se vio afectado por fotografías que lo vinculan con las fiestas de Diddy. (EFE/EPA/Sebastien Nogier)

El escándalo del rapero y productor estadounidense Sean “Diddy” Combs, conocido como Diddy o Puff Daddy, ha involucrado a varias celebridades que solían asistir a sus famosas “White Parties” (fiestas de blanco) o mantenían una amistad con él. Entre las personalidades destacadas en dicha lista se encuentran Beyoncé, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Paris Hilton, Mariah Carey y Leonardo DiCaprio.

Diddy se encuentra en la cárcel por delitos de extorsión, tráfico sexual, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia, la acusación formal fue dada a conocer por el fiscal del distrito de Nueva York, Daminan William.

La polémica que ahora involucra a Leonardo surgió luego de que se viralizaron una serie de fotografías que muestran a los dos famosos en dichas celebraciones. Según el diario británico Daily Mail, Diddy habría revelado una lista de más de 25 celebridades involucradas en su caso, lo que desató diversas reacciones en las redes sociales.

Entre ellas se encuentra la de la cantante e influencer mexicana Elán, quien no dudó en opinar sobre el tema y confirmar, a través de su cuenta de TikTok, que había asistido en varias ocasiones a las fiestas organizadas por DiCaprio.

¿Qué dijo Elán sobre las fiestas de Leonardo DiCaprio?

A pesar de que Elán ha permanecido alejada de la industria musical durante un tiempo considerable, en los últimos años ha resurgido como una de las influencers más queridas de TikTok, gracias a su fama por expresarse sin filtros sobre los temas más polémicos del internet.

La intérprete de “Midnight” reveló, después de ser cuestionada por uno de sus seguidores, que durante su estancia en Estado Unidos, había asistido a fiestas organizadas por el protagonista de “Titanic” (1997) en Los Ángeles, California. Sin embargo, comentó que solía retirarse de las celebraciones en el momento en que comenzaba a sentirse incómoda, afirmó que el ambiente de estas reuniones se volvía turbio cuando caía la noche.

“En el día llegas, todo bien, todo normal. La gente parece normal, un poco como zombies o como vampiros. Baja el sol, la cosa se pone un poquito extraña y te largas… bueno, eso hacía yo” describió.

Elán confesó sentirse salvada de los ambientes oscuros que se vivían durante las fiestas. “Siempre he sido el tipo de persona que si llega a un lugar y siente una vibra negativa o pesada, me voy. Me largo en ese instante, no tengo porqué quedarme allí a ver si la cosa se pone peor” añadió refiriéndose al tema de Hollywood.

Los usuarios de la plataforma empezaron a comentar las declaraciones de la compositora, una seguidora comparó las fiestas de DiCaprio con las de las Kardashian, a lo que Elán respondió con un breve “sí”, confirmando la misma dinámica entre las celebraciones.

Identificar los riesgos y correr

Otros seguidores la felicitaron por retirarse de las fiestas antes de que pasara algo malo, comentaron “excelente sexto sentido, Elán. Siempre recomiendo a mis hijos: si algo se siente que está mal, entonces está mal y te alejas”. A lo que la cantante contestó “siempre! es súper importante enseñarle eso a los niños! Yo lo hago con el mío también porque eso me enseñaron mis papás” comentó.

Elán concluyó la serie de videos dedicados al tema aplaudiendo los últimos señalamientos hacia la industria del entretenimiento “Espero que todas esas m*erdas caigan” dijo, además alertó a los usuarios sobre la existencia de más personalidades influyentes parecidas al caso de P.Diddy “hay más de los que creen, son muchísimos más” comentó.