CNC afirma que los empresarios fueron «vilmente engañados» por el Gobierno

El ejecutivo Jorge Sánchez afirmó que la situación del país ocasiona que muchos empresarios prefieran trasladar sus inversiones a naciones vecinas.

eju.tv / Fuente: Radio Fides

El director de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Jorge Sánchez, afirmó este martes que los acuerdos firmados entre el empresariado y el Gobierno no ofrecieron ningún beneficio para el sector privado, y que sólo los ejecutivos de occidente acudieron a la convocatoria gubernamental y terminaron «vilmente engañados».

«Los empresarios del oriente no se sentaron en la mesa de reunión (con el Gobierno) porque tienen otra visión de país, porque tienen otra visión y otra forma de ver la perspectiva de lo que debería ser Bolivia. Quienes se sentaron fueron los de occidente, y se sentaron y se fueron vilmente engañados, porque no se ha cumplido ni el primer punto (de los acuerdos). En total son 27 puntos que se ha firmado con el Gobierno y no hemos conseguido absolutamente nada en beneficio del sector ni del país», indicó Sánchez, en radio Fides.

El representante del sector cuestionó que los empresarios que asistieron a la convocatoria del Gobierno tengan su «palabra embargada» e insistió que acudieron al llamado porque no quieren ser «perseguidos».

«Cuando tú tienes dirigentes que tienen su palabra embargada por sus accionares, porque deben impuestos, porque el esto, porque el otro, y no quieren que los persigan, son capaces de sacarse fotos hasta con el diablo (…). No solamente tienen cuentas pendientes con el Fisco, tienen cuentas pendientes con la ley (…), van porque no quieren que les toquen problemas que sí existen», dijo Sánchez.

A mediados de agosto pasado, el sector empresarial de Bolivia fue convocado por el Gobierno para llegar a acuerdos que permitan superar la crisis económica que vive el país, con escasez de dólares, falta de carburantes e incremento de los costos de la canasta familiar. En la ocasión se firmó un acuerdo de 17 puntos, que no incluyó a los empresarios de Santa Cruz, quienes se desmarcaron de la invitación.

Al ser consultado sobre los bloqueos que se acatan en el país por el ala evista del MAS, el director de la CNC señaló que la coyuntura política y económica del país ocasiona que haya empresarios que quieran marcharse de Bolivia.

«Hay empresarios que quieren irse, hoy día vemos tanto en occidente como en oriente que han migrado a países vecinos como Perú, los del lado del occidente; los del oriente están migrando a Uruguay, Argentina y Paraguay, un país que hoy en día ofrece alternativas muy grandes», declaró.

El ejecutivo criticó el papel del Estado en cuestiones inherentes a la libertad de mercado y cómo esa conducta resta competitividad al aparato productivo del país, según su criterio.

«Bolivia, siendo la un país tan rico, tan grande, no le da las oportunidades al empresario a poder ser parte significativa de lo que es la productividad de la nación; Bolivia es un Estado demasiado estatista, el Estado quiere hacer todo, quiere ser empresario, quiere ser Gobierno, quiere regular tu vida y así no funcionan las economías del mundo», manifestó.