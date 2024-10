Tras afirmar que había disparado, Evo ahora dice que no tiene «ni un palo» para defenderse

Aseguró que las autoridades y medios de comunicación lo tergiversan y que el mismo Gobierno rechazó su pedido de portar un revólver para su seguridad.

eju.tv / Video: Radio Kawsachun Coca

El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó este martes que no tiene «ni un palo» para defenderse, y que el mismo Gobierno rechazó su pedido de otorgarle un permiso para portar un revólver destinado a su seguridad.

«Nosotros no tenemos ninguna arma, por favor, qué arma portamos nosotros, ni palo tenemos, no puedo entender, por eso semejante mentira, para mentir eso 30 horas tardó el Ministro de Gobierno (…). Cuando dice que nosotros hemos disparado, yo no sé qué tiene, no sé si está borracho, qué sueña, no entiendo. Repito nuevamente: es mejor decir me equivoqué, me olvidé, y no mentir, mentir y mentir», declaró Morales, en entrevista con Radio Kawsachun Coca.

El exmandatario denunció el domingo haber sido víctima de una atentado que buscaba terminar con su vida. Como prueba presentó un video en el que se ven pasajes del supuesto ataque, evidencia que fue cuestionada desde el Gobierno y la oposición, que dudan de la veracidad del material.

Luego del supuesto atentado, Morales declaró que él mismo había disparado un arma de fuego, cuyas balas impactaron en una llanta del vehículo que lo perseguía.

«El segundo carro que nos seguía cruzó apenas (…), nos siguió, casi nos alcanza, al final nos alcanzó, otros disparos, yo he disparado a la llanta del carro que estaba ahí, ya no podía ir el carro», sostuvo horas después del atentado que denuncia.

Luego agregó: «Picamos y nos han seguido, claro, ellos perdieron al darse la vuelta, perdieron. Yo he disparado a la llanta. Nos pasó todavía, otra vez dispararon. Felizmente el segundo carro nos alcanzó».

Declaraciones «tergiversadas»

Este martes el exjefe de Estado salió a decir que sus declaraciones habían sido «tergiversadas» y que tiene problemas con el español, razón por la cual habría empleado mal sus términos.

«Esa partecita, ese momento, mintiendo, tergiversando, que yo he disparado, nunca dijimos eso. Ahora yo tengo un problema, los aymaras, quechuas siempre o no perfeccionamos perfectamente (sic) el castellano, esa es nuestra debilidad, ah, esito agarran, tergiversan, buenos para tergiversar», sostuvo.

Morales insistió que no estaba armado y que no porta armas porque el Gobierno no le otorgo permiso para tener un revólver destinado a su seguridad.

«Estoy averiguando, estamos recordando el pasado, espero no equivocarme, creo que con una nota pedimos, no sé si era al Ministro de Defensa o al ministro Del Castillo, cómo tener un revólver para nuestra seguridad, pero nos rechazaron, entonces no portamos ninguna arma. Sin embargo, agarraron algunos mensajes, tergiversaron, primero en tergiversar», indicó este martes.

La facción evista del MAS bloquea desde hace 16 días diferentes carreteras en el país, en particular del departamento de Cochabamba. Exigen que el Gobierno atienda sus demandas, entre las que se encuentra dejar sin efecto las investigaciones contra Morales, acusado de estupro y trata y tráfico de personas.

«Yo he llegado a la Presidencia sin formación académica, gracias a la verdad y gracias a la honestidad, para mí es más importante ser patrimonio moral que el patrimonio material», manifestó el jefe del MAS a la radio cocalera, en la emisión de esta jornada.