Evo Morales reconoce dos días después que evadió el control policial porque se trataba de ‘una emboscada’

Sin embargo, mantiene el cuestionamiento al ministro de Gobierno por responder después de 30 horas de ocurrido el supuesto atentado en su contra

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

El líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales Ayma, reconoció este martes, 48 horas después de haber sido objeto de un supuesto atentado, que evadió el control policial instalado en Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, porque pudo darse cuenta a tiempo que en realidad se trataba de una emboscada con la intención de quitarle la vida, por ese motivo, pidió al chofer del vehículo que lo transportaba junto a su comitiva, acelerar para evitar ese fin.

Morales recordó que observó la camioneta blanca en ese puesto de control, ubicado en la vía que une Cochabamba con Santa Cruz y con la cual casi colisionan; posteriormente, vio el vehículo guindo que estaba metros allá, lo que le hizo ver que efectivamente se trataba de una emboscada, por ese motivo, dio la orden al conductor de escapar de ese lugar e instantes después, al ver la acción evasiva, los hombres armados iniciaron el tiroteo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Morales muestra los disparos en una de las camionetas. Foto: RKC

“Yo vi un carro blanco sobre el asfalto parado, en ese momento llegó, paró y nos tapó, podíamos chocar, no estaba procurando un accidente, el chofer salió del asfalto para dar la vuelta y vi el segundo carro, se paró, ese momento me di cuenta que realmente era una emboscada, yo dije al chofer que acelere, aceleró, pasamos y cuando cruzamos ese momento empezó a disparar; nosotros no teníamos ninguna arma, ni palos tenemos; no puedo entender semejante mentira”, dijo con relación a la denuncia de Del Castillo que hubo intercambio de disparos a quien criticó por tardar 30 horas para ‘mentir eso’.

El exmandatario puntualizó que la rápida acción de la comunicadora que lo acompaña, quien lo hizo agacharse, evitó que le lleguen los disparos, acción que ella también hizo y de esa manera evito que ‘le entren tres disparos por la espalda, aseveración que corroboró la pasada jornada cuando hizo nuevamente la inspección de los dos vehículos que sufrieron los impactos de bala de armamento de guerra el pasado domingo.

“Son balas de guerra, no son escopeta, no son (fusiles de) salón, no es revólver, si la Cesia (Vargas), no se echaba junto conmigo, la Cesia hubiera estado con tres balas en la espalda, en el otro carro las balas casi llegan sobre mi cabeza, nos hemos agachado, pasamos y recién empezamos a filmar, yo le dije al pequeño equipo de seguridad que me acompaña que cuando haya este tipo de problemas empiecen a filmar”, para registrar, pero el primer momento no filmamos para nada, porque nos han sorprendido”, justificó.

Morales ratificó que ‘los francotiradores’ dispararon contra las llantas de uno de los vehículos ya que los policías, supuestamente por normas internacionales, no pueden hacerlo contra los conductores, pese a que según las imágenes dan cuenta que en uno de ellos las balas pasaron prácticamente a la altura del chofer y que, en el otro vehículo, los disparos fueron por la parte trasera, por ello el vidrio trasero tenía los orificios y estaba clizado; además, reiteró que no devolvieron los disparos, porque no estaban armados

El chofer que habría sido alcanzado por una de las balas. Foto: RKC

“Querían matar a Evo, cuando (Del Castillo) dice que hemos disparado no sé si está borracho, si tiene sueño, no entiendo, repito; es mejor decir: me equivoqué, me olvidé y no mentir y mentir, yo digo a las nuevas generaciones que llegué sin formación académica gracias a la verdad y gracias a la honestidad; para mí es más importante el patrimonio moral que el patrimonio material; para mí es más importante cómo dignificar a la gente humilde; para mí no es hacer política por la plata, sino por la patria y la gente humilde”, acentuó.

Asimismo, señaló que de acuerdo con información que le pasaron, en el Dispositivo Especial de Control (DEC) instalado en alrededores de la Novena División del Ejército, estaba el exedecán de Luis Arce, un coronel de apellido Moscoso y emplazó al ministro Del Castillo a dar la nómina de los policías que componían el grupo que disparó contra él y su grupo en reiteradas oportunidades contra los dos motorizados en los que huyó de la supuesta emboscada.

“El ministro dijo ayer que no había orden de detención; entonces, ¿qué orden había? ¿Orden de eliminación de Evo? Quisiera que presenten la nómina de quiénes dispararon; ayer he visto los carros, no solo habían sido cuatro disparos en el primer carro, son muchos más, y en el segundo son casi 20 disparos de distinto calibre, pequeños, medianos y grandes; no soy tan experto, pero conozco algo por haber ido al cuartel, han llovido balas”, certificó.