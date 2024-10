Cocaleros de Cochabamba confirman que están armados en el Chapare y afirman que van a “resistir”

El sector movilizado anuncia que las organizaciones sociales trasladarán los bloqueos hasta la ciudades capitales, para pedir que las autoridades de Gobierno renuncien y se adelanten las elecciones.

eju.tv / Video: DTV

Lidia Mamani / La Paz

El ejecutivo de la Federación de Mamoré Bulo Bulo, Dieter Mendoza, confirmó este miércoles que en el Chapare cochabambino están armados, por tanto van a “resistir” hasta las últimas consecuencias. Asimismo, advirtió que los afiliados van a “reaccionar” contra la Policía y hasta contra los grupos “paramilitares” en el caso de que vuelvan a intervenir los puntos de bloqueos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Nosotros estamos armados en el Trópico de Cochabamba con convicción ideológica, con principios éticos, morales y con un principio revolucionario. Estamos listos para resistir hasta las últimas consecuencias por nuestros hijos”, afirmó el dirigente, en conferencia de prensa.

Asimismo, amenazó que no volverán a permitir que se intervengan en las vías cerradas, como sucedió ayer en el Puente Ichilo o en Bulo Bulo. “Queremos advertir a estos civiles, a estos grupos de vándalos, a estos delincuentes, grupos paramilitares, parapoliciales y a la Policía, advertimos que si una vez más vuelven a intervenir, no van a salir como han salido hoy. En la medida que ustedes están atacando, en la medida en que usan su armamento, serán respondidos. No jueguen con el Trópico de Cochabamba”, advirtió Mendoza.

Incluso anunció que las organizaciones sociales trasladarán los bloqueos hasta la ciudades capitales, para pedir que las autoridades de Gobierno renuncien y se adelanten las elecciones, porque no dan soluciones a la crisis económica del país.

“El Gobierno está provocando y esa provocación tendrá un costo alto, todos los puntos de bloqueos están exigiendo que este Gobierno debe dejar palacio y debe adelantarse las elecciones”, demandó.