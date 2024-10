Con precios en alza, el Gobierno Espera que la meta anual de la inflación no supere el 6%

La meta de inflación para este año era de 3,6%, pero a septiembre el IPC acumulado llegó a 5,53%. El ministro de Economía espera que no se supere el 6% y prevé que el crecimiento económico se situará encima de 2,5%.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en conferencia de prensa el lunes explica las causas que generan alza de precios. Foto: Ministerio de Economía

¿Cuál será la tasa de inflación con la que se cerrará el año?, el Gobierno espera que no supere el 6% y asegura que se trabaja para implementar medidas con el fin de que los precios no se disparen en los últimos meses.

La meta de inflación prevista en el Programa Fiscal Financiero suscrito entre el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia (BCB) para este año es de 3,6%, pero en nueve meses, hasta septiembre, el índice de precios al Consumidor (IPC), llegó a 5,53%.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en una entrevista con el programa No Mentiras informó que hasta fin de año se espera que la inflación, no supere el 6% de tasa anual. “Eso está en evaluación, esperamos que no supere el 6%. Siempre el mes de diciembre es de aumento de precios por las fiestas de fin de año, en noviembre es algo menor. Los últimos tres meses del año hay que hacer el esfuerzo para que los precios de los alimentos, no impacten y tampoco el contrabando a la inversa, por eso hay que intensificar los controles”.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, indicó este martes que se esta sobrepasando la meta de inflación proyectada hace un año cuando había otra coyuntura económica, pero se debe hacer un seguimiento a los precios porque el panorama es complejo. “Hay que hacer seguimiento permanente, es complejo lo que sucede, estamos sobrepasando la meta de inflación proyectada que se ha hecho hace un año en otra coyuntura, queda hacer el seguimiento y trabajar para que las medidas de control que se están adoptando tengan resultado”, puntualizó.

Los problemas

Montenegro en conferencia de prensa el lunes manifestó que la inflación de los últimos dos meses se explica por al menos seis causas, entre ellos el contrabando a la inversa, el aumento de precios de productos importados como los artículos de limpieza e higiene personal, entre los cuales se encuentran la pasta dental (51,66%); champú en frasco (15,24%), pañales desechables para bebé (23,76), entre otros.

“El costo de vida en los países limítrofes genera presión para que estos productos salgan”, precisó Montenegro, en referencia a Perú, Argentina y Brasil, donde se comercializan productos bolivianos.

El kilo de arroz en Argentina cuesta, por ejemplo, $us 3,09; en Chile, $us 2,43; mientras que en Bolivia es de $us 1,69. El kilo de tomate en Argentina está en $us 3,60; en Chile, $us 2,21; en Paraguay, $us 1,90; en Perú, $us 1,28 y en Bolivia, $us 0,78. El kilo de la carne de pollo cuesta $us 3,02 en Chile, $us 2,63 en Argentina y, $us 2,39 en Bolivia. Esta diferencia incentiva la exportación ilegal, ya que los mayoristas buscan mayores márgenes de ganancia.

Montenegro mencionó también factores internos que presionaron al alza la tasa de inflación, como las condiciones climáticas adversas —sequías y heladas—, que impidieron, por ejemplo, la siembra de invierno de sorgo, un componente esencial en la alimentación avícola, y los bloqueos de carreteras, que impactaron la producción nacional de alimentos.

Crecimiento se situará en 2,5%

Sobre la meta de crecimiento de este año que se proyectó en 3,71%, la autoridad en el programa No Mentiras, señaló que se espera que hasta fin de gestión se espera que alcance una tasa de 2,5%.

Señaló que en los siguientes días el Instituto Nacional de Estadística (INE), hará conocer el dato del segundo trimestre, pero que será una tasa superior al primer trimestre que alcanzó a 1,31%.

“El INE va anunciar la tasa del segundo trimestre, que será superior al primer trimestre, eso es una buena noticia. Pensamos que vamos a crecer encima de 2,5% este año, pero hay mucho que evaluar. Queda claro que los bloqueos que hemos sufrido a principios de año han golpeado a la economía, pero ha seguido creciendo”, subrayó.