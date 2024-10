Del Castillo afirma que Evo Morales nuevamente busca victimizarse para crecer políticamente

Por otra parte, el ministro de Gobierno se abstuvo de opinar sobre la investigación abierta por la fiscalía de Tarija contra Evo Morales, porque el caso fue declarado en reserva

eju.tv / Video: Bolivia TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Para el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, la única forma que tiene Evo Morales para crecer políticamente es la victimización, por ello mediante los bloqueos el jefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) intenta generar escenarios de conflicto con los bloqueos de caminos, para obligar a las fuerzas del orden a intervenir y tener el argumento que le permita posicionar que existe una persecución contra los sectores que le responden sobre todo en el departamento de Cochabamba.

En ese sentido, lamentó que los dirigentes de las organizaciones sociales que responden al ala evista obliguen a sus bases a salir a las carreteras para impedir la circulación de vehículos solo por un afán personal del exmandatario; sin embargo, afirmó que de acuerdo con información obtenida en la región del trópico, existe una gran cantidad de adeptos de Morales que ya no quieren los bloqueos, porque ellos mismos resultan perjudicados debido a que no generan ingresos durante las medidas de presión.

“Ya no quieren más bloqueos, ya no quieren ser más acarreados como si fueran animales, la gente quiere salir a trabajar, quiere producir, quiere aportar al desarrollo de nuestro país; sin embargo, los dirigentes de la Coordinadora de las seis federaciones tratan de obligar y llaman la atención a los productores y productoras de la hoja de coca; pero, día que pasa, día que la gente se va sublevando, que se genera una pequeña rebelión al interior del trópico porque ya está cansada de estos abusos del señor Morales”, certificó.

Dirigentes de sindicatos otrora leales al expresidente Evo Morales tomaron distancia de los bloqueos que protagonizan sus seguidores. En audios dados a conocer por un medio de comunicación televisivo que se atribuye a un sector de productores, estos grupos de comunarios justifican su decisión porque deben trabajar para generar ingresos para sus familias. “Hermanos centrales, mi base ha decidido no participar en el bloqueo de Tiraque (Cochabamba) porque también compañeros tenemos que saber velar la vida de nuestros afiliados”, se escucha en la grabación.

Foto: captura pantalla

Sobre la investigación que la Fiscalía Departamental de Tarija abrió contra el expresidente por los supuestos delitos de trata de personas y estupro agravado, el ministro de Gobierno recordó que esa instancia judicial anunció la reserva del caso por lo que se excusó de referirse al respecto; sin embargo, reconoció que hasta la fecha no llegó a la Policía Boliviana ninguna orden de aprehensión emitida por la comisión de fiscales.

“La Policía Boliviana tiene que cumplir la Constitución Política del estado (CPE), tiene que cumplir la normativa legal vigente en todo el territorio nacional; por tanto, si alguna vez nos llega una orden de aprehensión en contra de cualquier persona en nuestro país, la Policía Boliviana no tiene por qué cuestionar si esa orden es buena o es mala, la policía tiene que cumplir los documentos que le llegan; la policía no decide, no delibera, cumple lo que determinan los fiscales y los jueces en nuestro país”, subrayó.