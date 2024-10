Santa Cruz: Denuncian aumento de impuestos de Bs 1.378 a 19.000 y cobro a persona sin inmueble

Uno de los denunciantes tiene su cuenta congelada por no pagar impuestos, pese a que no cuenta con bien inmueble.

Ciudadanos en Santa Cruz han presentado denuncias por supuestas irregularidades en el cobro de sus impuestos. Un contribuyente informó que el impuesto de su vehículo aumentó de Bs 1.378 a Bs 19.000 sin explicación alguna, mientras que otro ciudadano fue notificado con una deuda por un inmueble que no posee.

Hugo Melgar, propietario del vehículo afectado, señaló que el año pasado pagó Bs 1.378 por impuestos de su movilidad. Sin embargo, este año, al intentar hacer el pago, la cifra se elevó a Bs 19.000. Incluso con el descuento del perdonazo tributario, el monto quedaba en casi Bs 18.000. Melgar aseguró que, pese a varias consultas, no recibió una explicación clara sobre el motivo de este incremento.

Por otro lado, Pedro Domínguez denunció que su cuenta bancaria fue congelada debido a una supuesta deuda por impuestos de un inmueble. No obstante, Domínguez afirmó que no posee ningún bien a su nombre en el país. «Llevo más de dos meses yendo y viniendo sin solución. Tengo un documento de Derechos Reales que acredita que nunca he tenido un inmueble en todo el país», expresó.

El concejal «Mamen» Saavedra criticó el caos en el sistema tributario municipal y lamentó que se estén generando cobros indebidos a personas que no tienen propiedades. Saavedra pidió una investigación exhaustiva y denunció que la falta de soluciones por parte de la alcaldía podría responder a intereses ocultos. «El ciudadano se siente desamparado. No les dan soluciones, no admiten sus errores, y la gente empieza a desesperarse», afirmó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas