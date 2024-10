Derechos Humanos ve abandono del Estado en el caso de la mujer que propuso dar en adopción a su hijo en las redes

Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Santa Cruz ven “abandono del Estado” en el caso de la mujer que propuso dar en adopción a su niño señalando que no tenía dinero para encarar un tratamiento médico y que se atienda una enfermedad que padece el pequeño. Este drama lo hizo público la propia madre a través de la red social TikTok.

Ante ello, María Inés Galvis, representante de la APDH, dijo además que se debe investigar el caso y llegar hasta el padre del menor de edad para que se responsabilice de su hijo.

“El padre del niño también debe ser investigado. ¿Por qué dejó a la madre sola y al niño en indefensión”, señaló.

Acotó que pedirá un informe del caso y que se le hará el seguimiento respectivo para que el proceso avance sin que se vulneren los derechos del menor de edad.

En las próximas horas recibirán los informes del caso no descartan que una comisión viaje para seguir de cerca este hecho que causó consternación en la población.

El caso

“No tengo ni para comer, no quiero hacerlo sufrir, no tengo quien lo cuide mientras trabajo” señaló entre lágrimas la joven de 19 años de edad, quien fue contactada por funcionarios del municipio cruceño de Yapacaní, donde se conoció el caso.

La joven indicó que el dinero que logra conseguir no es suficiente para cubrir los gastos de alimentación y que entró en desesperación cuando el niño enfermó.

Control Social de Yapacaní dio a conocer el caso y anunció gestión de ayuda para la joven y el bebé.