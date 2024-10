Desestimaron demanda contra Meta y Mark Zuckerberg sobre seguridad infantil

La compañía de redes sociales logró una victoria legal clave cuando un juez estadounidense desestimó una demanda por supuestas divulgaciones insuficientes sobre seguridad infantil en sus plataformas

El juez Charles Breyer falló que Meta no infringió leyes de valores al no detallar contenido explícito en sus plataformas. (REUTERS/Evelyn Hockstein)





Meta Platforms y su CEO, Mark Zuckerberg, obtuvieron una victoria legal tras la desestimación de una demanda que alegaba una falta de divulgación adecuada sobre la seguridad infantil en las aplicaciones de redes sociales Facebook e Instagram. El juez de distrito de Estados Unidos, Charles Breyer, en San Francisco dictaminó el martes que el demandante, Matt Eisner, no logró demostrar pérdidas económicas derivadas de las supuestas divulgaciones insuficientes de la compañía.

En la audiencia, Breyer expresó que Meta no violó ninguna ley federal de valores, ya que no estaba obligada a detallar la severidad del contenido sexualmente explícito ni la explotación sexual de menores en sus plataformas. Además, este fallo fue con perjuicio, lo que implica que Eisner no puede volver a demandar a la compañía ni a Zuckerberg.

De haberse decidido a favor del demandante, la acusación habría bloqueado la reunión anual de Meta de 2024 hasta que se modificara la declaración de poder en relación con la seguridad infantil. Además, se habría invalidado los resultados de las elecciones y obligado a la empresa a pagar los honorarios y gastos legales de Eisner. Según The Guardian, el propio juez comentó que “en esencia, el acusador habría obligado a la empresa a argumentar en contra de sus propias recomendaciones”.

Las demandas contra Meta no acaban

A pesar de este fallo, la compañía de redes sociales aún enfrenta múltiples demandas por parte de fiscales generales estatales que la acusan de causar adicción en los niños a sus aplicaciones. Estas denuncias no son exclusivas de la empresa, ya que los operadores de TikTok, Snapchat y otras más enfrentan cientos de procesos legales similares.

El debate sobre la seguridad infantil y las redes sociales continúa siendo un tema candente. TipRanks destacó que el juez Breyer había rechazado en junio una petición para bloquear la reunión de accionistas, argumentando que muchas de las garantías de Meta en su declaración de poder eran simplemente “aspiracionales”. Esta referencia destacó la complejidad de las expectativas de los usuarios en comparación con las declaraciones formales de la empresa.

Como parte de su defensa, los abogados de Meta y Zuckerberg no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios por parte de los medios, al igual que los representantes de Eisner. Este hecho muestra la discreción de ambas partes respecto al desarrollo de este caso y el enfoque en litigios pendientes.

Meta enfrenta numerosas demandas estatales por acusaciones de causar adicción en niños a aplicaciones de redes sociales. (REUTERS/Dado Ruvic)

Este fallo se produce en un contexto donde el escrutinio público sobre las redes sociales y su impacto en los jóvenes es cada vez más intenso. A pesar de las múltiples victorias legales, Meta y otras empresas tecnológicas continúan enfrentándose a desafíos significativos relacionados con la responsabilidad y las prácticas éticas. En el ámbito de las redes sociales, el equilibrio entre la innovación y la responsabilidad sigue siendo un tema clave que los inversores y usuarios vigilan de cerca.

La situación también plantea preguntas sobre el papel de la supervisión y regulación gubernamental en la protección de usuarios jóvenes en plataformas digitales predominantemente privadas. Mientras tanto, la atención se centra en cómo estas compañías ajustarán sus estrategias para abordar las crecientes preocupaciones sobre la seguridad en línea y el bienestar infantil digital.

Meta y sus problemas con seguridad infantil

En septiembre de 2021, The Wall Street Journal reveló documentos internos de Facebook que mostraban preocupación interna sobre cómo Instagram puede ser perjudicial para adolescentes, lo que llevó a un mayor escrutinio por parte de las autoridades y reguladores.

Tan solo un mes después, en octubre de 2021, Frances Haugen, una ex empleada de la red social, testificó ante el Senado, alegando que la empresa no estaba haciendo lo suficiente para proteger a los menores en sus plataformas.

El martes 15 de octubre de 2024, la jueza del distrito estadounidense de Oakland, Yvonne González Rogers, desestimó la solicitud de Meta, que buscaba librarse de una demanda que incluía a más de 30 estados, incluidos California y Nueva York.

Esta acusación alega que la empresa dirigida por Zuckerberg genera problemas de salud mental entre los adolescentes al hacer que sus plataformas Facebook e Instagram sean adictivas.

Qué medidas tomó Meta para proteger a los niños

De acuerdo con la empresa, que tiene entre sus redes sociales a Facebook e Instagram, desde 2020, lanzó el Project Protect, una coalición para proteger a los menores en línea durante por al menos 15 años.

La compañía aclaró en su blog que “para combatir la explotación infantil en nuestras plataformas, impedimos que adultos potencialmente sospechosos puedan interactuar con cuentas de adolescentes. Por ejemplo, eliminamos sus cuentas de la opción “Personas que quizás conozcas” y bloqueamos comentarios en publicaciones de jóvenes. También limitamos que puedan seguirlos o enviarles solicitudes de amistad si encuentran sus perfiles por nombre de usuario”.

Indicó que se usa la herramienta Take It Down, creada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) con apoyo de Meta. Esta permite identificar imágenes explícitas de menores mediante la asignación de un valor hash único. Dichos valores permiten a las plataformas participantes detectar y eliminar contenido que coincida, sin que la imagen salga del dispositivo del usuario.

“Cuando tomamos conocimiento de una aparente explotación sexual infantil, lo informamos al NCMEC Este coordina con las autoridades policiales de todo el mundo”, indicaron en su blog.