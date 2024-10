Diputado Arizaga: «No es una sorpresa que Chuquisaca pierda un escaño parlamentario»

Fuente: Red Uno

Pablo Arizaga, diputado de Chuquisaca, por Comunidad Ciudadana (CC), se pronunció sobre la redistribución de escaños parlamentarios, que le quita un escaño a esta región y se lo da a Santa Cruz. Manifestó que “no es una sorpresa”.

Esto ya fue confirmado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y generó reacciones negativas también en la capital oriental. Además, pone en igualdad de condiciones en cuanto a representación parlamentaria a los departamentos de La Paz y Santa Cruz.

«Para los chuquisaqueños era algo que se veía venir, no es algo que es sorpresivo. No hay que verlo de la noche a la mañana, no es porque hemos tenido un censo en esta gestión, sino que tenemos que remitirnos hace 10 años atrás lo que ha pasado en Chuquisaca y las autoridades que han estado bajo esta administración pública«, afirmó en entrevista con Que No Me Pierda.

En ese sentido, apuntó que de 2014 a 2023, los 29 alcaldes en Chuquisaca y el exgobernador eran parte del Movimiento al Socialismo (MAS), dijo que tuvieron una mala gestión que generó la emigración de la población a Santa Cruz.

«Lamentablemente, por si acaso no es por incorporar el tema partidario, pero desde el año 2014 hasta el año 2023, aproximadamente, los 29 alcaldes que hemos tenido en el departamento de Chuquisaca han representado al oficialismo. Se supone que tendría que haber tenido una mayor articulación con el gobierno nacional, tomando en cuenta que ellos estaban en la administración central, pero no hubo respuesta, no hemos visto resultados que demuestren que todo este proceso ha significado la expansión de la población y el resultado común es que no hay condiciones de vida en Chuquisaca y la gente prefiere emigrar a Santa Cruz», complementó.