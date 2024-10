Diputado Eguez: Ministerio Público no podrá replantear demanda contra Camacho porque no hubo delito

El Ministerio Público no podrá replantear su acusación contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el presunto delito de terrorismo, y otros, porque no hubo delito, las pruebas muestran que el 2019 Evo Morales y su entorno intentaron consumar un fraude electoral declaró el diputado Walthy Egüez, Creemos.

Fuente: Prensa Creemos

«Los intentos de lavarse la cara utilizando a la justicia no les va a funcionar porque en los hechos reales hubo fraude, no golpe de Estado. No hay forma de que puedan probar ¿qué van a fundamentar?», dijo enfático.

Recordó que las investigaciones y pruebas, entre ellas el informe de la OEA evidenciaron la existencia de un servidor informático externo conectado al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) con el que se alteró «la voluntad expresada en las urnas», hecho que el gobierno no aclara hasta la fecha.

«¿Evo Morales, Luis Arce Catacora, entonces ministro de Estado, Álvaro García Linera han podido explicar la existencia de ese servidor? no. Esa es la prueba clarisima del fraude (…) y el pueblo salió a defender la democracia junto a grandes líderes», sostuvo.

En ese contexto, Egüez, descartó la prosecución del juicio por el caso «Golpe l» en el marco de una correcta aplicación de la ley.