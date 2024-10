Dirigentes afines a Evo cobran multas de hasta Bs 800 por inasistencia a bloqueos de caminos, denuncia periodista

En la ciudad de Cochabamba, según se conoce, no es posible encontrar ayudantes de albañil porque en el bloqueo se estaría pagando hasta Bs 300 por día mientras el jornal en el rubro de la construcción sólo es de Bs 100.

Video: Andrés Gómez

Juan Carlos Véliz / La Paz

El reconocido periodista Andrés Gómez denunció que dos personas que viven en el trópico de Cochabamba le informaron que las multas por no asistir al bloqueo de carreteras es de Bs 800, este dinero sería usado para contratar a bloqueadores.

«Te voy a contar lo que dos personas del trópico de Cochabamba me han informado, estas personas me han pedido reserva de fuente por miedo a represalias de sus dirigentes. Ambas han coincido en que en el trópico de Cochabamba hay gente que no está de acuerdo con el bloqueo de caminos, prueba de ello indicaron este viernes en el municipio de Chimoré, decenas de personas de productores de plátano se han manifestado en contra del bloqueo que les impide exportar su fruta desde hace 14 días, además les causa enormes pérdidas económicas. Estos mismos productores tiraron sus plátanos que iban a exportar en la carretera en señal de protesta”, relata en un video publicado en su cuenta de Tik Tok.

Sectores leales al expresidente Evo Morales bloquean desde hace dos semanas las principales carreteras que unen a oriente y occidente del país, especialmente el departamento de Cochabamba, generando pérdidas económicas millonarias a sectores productivos del país.

El principal pedido, entre otros, es que se archiven los procesos judiciales contra el expresidente Morales como la denuncia de trata y tráfico de personas, y estupro agravado en contra de una menor de 15 años a la que en 2016 habría violado y embarazado.

El exmandatario no acudió a declarar a la Fiscalía de Tarija el 10 de octubre por la denuncia en su contra y según la normativa penal cuando esto ocurre, el denunciado debe ser aprehendido por la Policía para que sea conducido a prestar su declaración de defensa.

Ante el riesgo, sus afiliados iniciaron el bloqueo de caminos y permanecen parapetados especialmente en dos zonas: Parotani sobre la carretera Cochabamba-La Paz y Epizana en la carretera Cochabamba-Santa Cruz.

La Policía intentó desbloquear el viernes la carretera al occidente del país en el sector de Parotani pero fracasó en el intento debido a la resistencia de los bloqueadores con dinamitas y otros explosivos.

“¿Es cierto que les multan? Pregunté y me dijeron que sí, 800 bolivianos de multa a las personas que no van al bloqueo a Epizana o a Parotani, pero nos dan una alternativa, dicen ¿Cuál es esa alternativa? 500 bolivianos, pagamos 500 bolivianos -dijeron- para que contraten gente y envíen al bloqueo”, relata Gómez.

“Otra persona, la otra persona, otra fuente, la segunda indicó que cuando el bloqueo es local, es decir en el lugar donde viven, la multa por día es de 100 bolivianos, 200 en la noche, total 300 ¿Qué pasa si alguien se rebela? pregunté Las consecuencia son graves, dijeron ¿Cuán graves? Primero les quitan su cato de coca, luego su lote en blanco, finalmente van por el terreno agrario y si sigue pretendiendo rebelarse van por su lote urbano y al final lo expulsan, lo hostigan tanto y luego lo expulsan”, continúa.

La denuncia del periodista y abogado coinciden con denuncias en sentido de que en la ciudad de Cochabamba no es posible encontrar ayudantes de albañil porque en el bloqueo se estaría pagando hasta Bs 300 por día mientras el jornal en el rubro de la construcción sólo es de Bs 100.