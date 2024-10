Doria Medina afirma que el líder opositor que tenga más apoyo debe ser el candidato presidencial, tras sostener encuentros

Advirtió que los políticos que no busquen la unidad y dispersen los votos, serán castigados por la población.

El empresario y líder político de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, afirmó este martes que se reunió con varios líderes de oposición, entre ellos: Luis Fernando Camacho, Carlos de Mesa, Vicente Cuéllar y Jorge Tuto Quiroga, quienes le dijeron que el que tenga más apoyo será el candidato presidencial 2025. Anticipó que es un tema que debe definirse entre enero y febrero próximo ya sea mediante encuestas abiertas o cerradas.

“Hablé con Luis Fernando Camacho, con Carlos Mesa, con Vicente Cuéllar, con Jorge Quiroga, y todos coinciden de que habrá que ver el mecanismo más adecuado, que es consultarle a la gente, podrá ser una, dos o tres encuestas, abiertas, cerradas, pero hemos visto que por experiencia en decir vemos quien tiene más apoyo y el que tenga más apoyo, será el candidato (2025)”, anticipó el empresario.

Consideró que los tiempos se están acercando y entre enero y febrero se deben tomar decisiones, para que haya un sólo candidato, quienes coinciden en su postura de rechazo del cómo se llevó adelante el país en los últimos 20 años y hacer frente al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Advirtió que los políticos que no busquen la unidad y dispersen los votos, serán castigados por la población en referencia a que él siempre cumplió y respaldó a quien tiene más apoyo, incluso eso significó un costo elevado para su partido ya que no tuvieron representantes en la Asamblea Legislativa.

“Estoy en carrera para tener la mejor solución para la crisis, para comenzar este no es mi plan, no es que me he sentado y lo escrito, he recorrido el país y he escuchado a muchos economistas, académicos, emprendedores, sectores productivos y con base a todo lo que escuché, plasmé esta propuesta”, señaló.