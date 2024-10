Duros enfrentamientos en Parotani dejan catorce heridos y 44 aprehendidos, pero el bloqueo continúa

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Policías aevacúan a su compañero que fue alcanzado por una dinamita. Foto: Los Tiempos

Boris Bueno Camacho

La Policía se repliega del bloqueo de Parotani tras no lograr su cometido y los evistas volvieron a cerrar la carretera; tras enfrentamiento que dejó al menos 14 heridos, Evo dice que 2.000 policías fueron “derrotados” en Parotani; y, Cochabamba: Cabildo declara a Evo “persona no grata” y da 48 horas al Gobierno para levantar bloqueo. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– La Policía se repliega del bloqueo de Parotani tras no lograr su cometido y los evistas volvieron a cerrar la carretera

Los uniformados de la Policía Boliviana se replegaron desde el puente de Parotani, ruta que conecta a Cochabamba con el occidente del país, tras no lograr su cometido como es la dispersión de los movilizados que estaban a la espera, donde no los dejaron pasar y nuevamente cerraron la carretera con el colocado de piedras y promontorio de tierras. La resistencia de los seguidores del expresidente Evo Morales se dio pese a que la Policía usaron gases lacrimógenos y balines, de forma paralela los acompañaba tractores para limpiar la ruta. En un video transmitido por RKC se observa como centenares de personas vuelven a colocar las piedras en el camino, en un trabajo de hormiga ya que todos trabajan de manera conjunta.

– 44 personas fueron aprehendidas en los puntos de bloqueo y se las sindicará por diferentes delitos, según ministro

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, reportó que hasta el momento un total de 44 personas fueron aprehendidas en puntos de bloqueo que se registran en diferentes puntos del país, a quienes se sindicará por diferentes delitos. Desde “terrorismo” hasta “alzamiento armado” son algunos de los delitos por los que se imputará a estas personas. “Esta gente ha sido aprehendida en flagrancia cometiendo una serie de delitos. Van a ser investigadas por atentados contra la seguridad del transporte; impedir o estorbar el ejercicio de funciones; lesiones graves y gravísimas como hemos visto lo ocurrido con los efectivos; asesinato en grado de tentativa, asociación delictuosa, terrorismo y así también alzamiento armado”, dijo la autoridad.

Confirman que un policía perdió parte de una pierna por un explosivo en los enfrentamientos en Parotani

La tarde de este viernes, se confirmó que un policía quedó gravemente herido durante la intervención policial al puente de Parotani, en la ruta que une Cochabamba con la zona del occidente del país. En imágenes que llegaron a este medio se puede observar a un uniformado tirado en la carretera con una grave lesión en la pierna. Fuentes policiales confirmaron a UNITEL que el uniformado herido perdió parte de una pierna porque fue alcanzado con una dinamita. En medio de la gasificación, los bloqueadores evistas arremetieron con rocas y explosivos. Un grupo de policías se replegó debido a explosiones con dinamita. Tras esto los bloqueadores bajaron de los cerros para reinstalar su alfombra de piedras.

– Tras enfrentamiento que dejó al menos 14 heridos, Evo dice que 2.000 policías fueron “derrotados” en Parotani

Tras la jornada más violenta durante los bloqueos del sector evista del MAS que dejó al menos 14 heridos, uno de gravedad, el expresidente Evo Morales dijo que 2.000 policías fueron “derrotados”. “Cerca de dos mil policías han sido derrotados en Parotani. Que valentía, qué compromiso por la Patria, defendiendo al pueblo boliviano de la situación económica que vive Bolivia”, indicó Morales en contacto con la radio de los sectores cocaleros del trópico de Cochabamba. Morales afirmó que tenía información que 2.000 soldados de la policía militar iban a ingresar a la zona de Pirque. El viernes, la Policía llegó hasta el punto de bloqueo en el puente Parotani para despejar la vía que conecta Cochabamba con el occidente del país tras doce días de bloqueos.

– Cochabamba: Cabildo declara a Evo “persona no grata” y da 48 horas al Gobierno para levantar bloqueo

El Cabildo de la Cochabambinidad exige declarar “persona no grata” al expresidente Evo Morales, y dio un plazo de 48 horas al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, para levantar los bloqueos. De lo contrario, advirtió que la propia sociedad saldrá a hacerlo. La medida de protesta duró aproximadamente 30 minutos. La concentración de gente se dio en horas de la tarde en la plaza de las Banderas. Varios sectores sociales, fabriles, juntas vecinales, trabajadores, comerciantes, entre otros, se dieron cita para expresar su molestia ante los bloqueos generados en ese departamento por parte de afines al líder del MAS. El cabildo fue convocado el jueves por parte de sectores sociales, que ven afectados sus fuentes de empleo ante los bloqueos.

– En Cochabamba arremeten contra la sede de los cocaleros del trópico

Un grupo de personas arremetió anoche contra la sede de los productores de coca del trópico en Cochabamba mientras se realizaba el cabildo de la cochabambinidad en contra de los bloqueos de sectores evistas. Según reporte de la red Uno, las personas lanzaron piedras e intentaron derribar las puertas del edificio ubicado en el centro de esa capital . Organizaciones de productores de flores, leche y de otros rubros, ciudadanos, dirigentes cívicos se reunieron en un cabildo que declaró persona no grata a Evo Morales y dio 48 horas para desbloquear las carreteras cerradas. Mientras se realizaban los ataques, los participantes coreaban: “A los niños no se tocan”, en referencia a la denuncia de estupro que afronta el exmandatario.

– Fiscalía investiga por tres delitos el caso disparos contra policías en la carretera Oruro – Potosí

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que se abrió un caso por los delitos de Asesinato en grado de Tentativa, Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional, y la Tenencia, Porte o Portación Ilícita, contra autor o autores, cómplice y encubridores por el ataque con armas de fuefo a efectivos policiales que impactaon en las camionetas policiales cuando se hicieron presentes en el cruce Ventilla para desbloquear la carretera Oruro – Potosí, el 23 de octubre. “La Policía Boliviana está trabajando dentro de sus facultades en la labor preventiva y tiene ciertas imágenes del IITCUP (Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial) para dar con su paradero”, dijo.

– “¡Ya no aguantamos!”: Choferes advierten con desbloquear Aiquile en la ruta al Cono Sur

Transportistas cansados de los bloqueos que mantienen cercado al departamento de Cochabamba, por 12 días, advierten con iniciar el desbloqueo de la ruta al Cono Sur del departamento. “¡Ya no aguantamos!”, significa que nosotros vamos a empezar a desbloquear la ruta, porque aquí estamos muriendo, por lo menor ahorita tengo agua, ayer no tenía (…) Porque si no nos vamos a enfrentar y no sabemos que pasar”, dijo un transportista, que se encontraba con un estado de salud delicado. Los conductores perjudicados con la radical medida de presión instalada por el ‘ala evista’, aseguran que, si no se levantan los bloqueos, iniciarán una movilización para despejar la ruta.

– Cochabamba: Productores bananeros se declaran en emergencia y cuantifican pérdida de $us 5 millones por 12 días de bloqueos

Decenas de productores bananeros del Trópico de Cochabamba protestaron por las calles de la plaza principal del municipio de Chimoré, en contra de los bloqueos que cercan al departamento. El sector se declaró en estado de emergencia por las pérdidas económicas que alcanzan los 5 millones de dólares, debido a que no pueden enviar sus productos a mercados como Argentina o Chile. “Hay una pérdida millonaria en el sector de los productores exportadores. Tal vez el Gobierno nos llama narcotraficantes, pero nosotros vivimos de la producción de bananos, de piña y de otras plantaciones, ahora estamos al borde de la pérdida a causa de estos conflictos y le pedimos al Gobierno que dé solución”, enfatizó uno de los dirigentes.

– Se habilitará un puente aéreo a Cochabamba para garantizar la producción de carne de pollo en este departamento

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, anunció este viernes que el Gobierno habilitará un puente aéreo desde Santa Cruz hasta Cochabamba para abastecer de alimentos y otros insumos a las productoras (avícolas) de carne de pollo de este departamento, frente a los perjuicios que ocasiona el bloqueo de caminos. “Lo que vamos a hacer para garantizar la producción de carne de pollo en Cochabamba, es trasladar por ejemplo pollos bebé para abastecer las productoras avícolas de este departamento, pero también nos han pedido que podamos enviar insumos alimentarios para este sector, por ejemplo, torta de soya y maíz”, dijo Huanca en conferencia de prensa.