El diputado Bazán estima que no se instalará la audiencia por el caso ‘Golpe I’

No existe movimiento policial en inmediaciones del juzgado donde debe desarrollarse el proceso judicial

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado de la agrupación Creemos, Erwin Bazán, estimó este lunes que el inicio de la audiencia por el denominado caso ‘Golpe I’ será suspendido, porque no existe el movimiento policial usual en este tipo de actos judiciales; además, tampoco están los movimientos sociales que siempre están presentes para hostigar a los opositores y los representantes de las exautoridades y activistas que son acusados por diferentes denuncias que considera son políticas.

En ese sentido, el asambleísta aseguró que el gobernador de Santa Cruz continúa en Chonchocoro y que el exdirigente cívico de Potosí Marco Antonio Pumari tampoco fue trasladado desde esa ciudad para que participe en el inicio de la audiencia; sin embargo, dejó en claro que es el gobierno que ‘digita’ estos procesos de acuerdo con sus intereses, así que seguramente estimó conveniente que no se lleve a cabo, de acuerdo con su percepción personal.

“Tienen que estar también los apoderados de Lidia Patty, no los hemos visto por el momento y tampoco hemos visto mayor movilización de grupos de choque del gobierno como usualmente suele ser, aquí normalmente traen grupos de choque para pretender intimidarnos, el gobierno no ha movilizado lo que siginifca también que no pretenden instalar la audiencia, asumo de manera preliminar, las cosas se tejen más arriba, en el poder político quienes son quienes digitan tanto el inicio del juicio como el traslado de los detenidos”, afirmó.

Asimismo, Bazán reiteró que en octubre de 2019 no hubo un golpe de Estado como pretende instaurar el Movimiento al Socialismo (MAS) en la opinión pública; sino, hubo un fraude electoral que terminó con una gran movilización social que desembocó en la renuncia del entonces mandatario Evo Morales Ayma y su posterior huida del país a México y luego Argentina, donde se exilió hasta la asunción de Luis Arce como presidente de Bolivia.

El diputado Erwin Bazán Foto: captura pantalla

Por su parte, el abogado de Jeanine Áñez, Luis Guillén, señaló que Régimen Penitenciario no coordina el traslado con la defensa de la expresidenta; sin embargo, recordó que el tribunal dispuso su comparecencia y la orden tiene que ser atendida por esa instancia gubernamental porque el juicio debe ser llevado a cabo de manera presencial y si no lo hace, el Ministerio de Gobierno ingresaría en una figura de desacato.

El Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres fijó la audiencia de inicio del juicio oral, y presencial, del caso Golpe de Estado I, para este lunes 14 de octubre a las 09:00. La expresidenta Jeanine Áñez; el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el excívico potosino, Marco Pumari, son los acusados en estos hechos sucedidos en octubre de 2019.