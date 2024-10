El gobierno afirma que Morales debe ser aprehendido por no acudir a citación fiscal, pero lo convoca para dialogar y evitar los bloqueos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, anunció la invitación a Morales. Foto: Erbol

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Ministro de Justicia: “Que yo sepa no se ha emitido (la orden de aprehensión contra Evo)”; gobierno convoca a Evo para dialogar con Arce este lunes y así evitar los bloqueos anunciados; y, el “golpe de Estado” contra Evo Morales llega a juicio oral con 133 pruebas y 131 testimonios contra Añez, Camacho y Pumari. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Ministro de Justicia: “Que yo sepa no se ha emitido (la orden de aprehensión contra Evo)”

El ministro de Justicia, César Siles, señaló que corresponde la orden de aprehensión contra Evo Morales porque no se presentó a declarar; sin embargo, señala hasta donde conoce no se ha emitido esa disposición contra el líder del MAS. “Que yo sepa no se ha emitido”, manifestó Siles con relación a la orden de aprehensión contra el líder del MAS. Morales es procesado por un presunto delito de trata y tráfico que es investigado por la Fiscalía de Tarija. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público en mayo del 2018 se emitió una partida de nacimiento en Tarija, en la que figura como padre Evo Morales, y la madre sería una adolescente de 16 años. La investigación concluye que el embarazo se produjo cuando ella tenía 15 años.

– Gobierno convoca a Evo para dialogar con Arce este lunes y así evitar los bloqueos anunciados

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, convocó este domingo por la noche a Evo Morales y a una comisión de cinco personas para que asistan a un diálogo este lunes con el presidente Luis Arce y ministros del sector económico y así atender sus demandas por las que iniciarán un bloqueo indefinido. La cita se fijó para las 15.00 en instalaciones del Ministerio de Economía. «Invitamos a un diálogo al Ministerio de Economía, donde estará nuestro presidente Luis Arce y los ministros correspondientes del área económica, hacemos esta convocatoria al diálogo a usted (Evo Morales) y a una comisión de cinco personas para llevarse adelante esta mesa del diálogo en el Ministerio de Economía a las 15.00 horas de este lunes», informó .

– Tras denuncia de estupro, el 66% de encuestados rechaza que Morales sea candidato presidencial

La denuncia de estupro contra Evo Morales hizo que más personas de diferentes clases sociales tengan una opinión negativa sobre el expresidente y 66% considera que no debe presentarse en las próximas elecciones, según una encuesta de la empresa Diagnosis. De acuerdo con los datos estadísticos, subió del 69% al 80% la percepción negativa de Morales en la media típica, a 76% en la clase media baja, a 45% en la clase baja y a 45% en el estrato de pobreza en la encuesta hecha entre el 5 y 6 de octubre. Morales es investigado por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas como consecuencia de una denuncia de relación con una menor de 15 años en 2015, de la que nació una niña, según una investigación fiscal.

– El “golpe de Estado” contra Evo Morales llega a juicio oral con 133 pruebas y 131 testimonios contra Añez, Camacho y Pumari

La investigación por el llamado “golpe de Estado” en contra del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019 llegó al inicio de un juicio oral al que serán sometidos ocho personas como la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el dirigente cívico Marco Antonio Pumari. La Fiscalía sustentará la demanda con 133 pruebas y 131 testimonios obtenidos durante el procedimiento previo. Este lunes en un tribunal de La Paz inicia el juicio oral en contra de la expresidenta Jeanine Añez y los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari por el llamado “golpe de Estado I”, relacionado a los eventos previos registrados antes de la renuncia del entonces presidente Morales en noviembre de 2019.

– Reportan enfrentamiento con heridos en Chonchocoro, a pocas horas del traslado de Camacho para el juicio por la crisis del 2019

La tarde de este domingo se registró un enfrentamiento en Chonchocoro en el que se registraron heridos. Este hecho se registró a pocas horas del traslado del gobernador Luis Fernando Camacho a un juzgado de La Paz para el inicio del juicio por la crisis del 2019. En principio fueron dos personas que estaban visitando a sus familiares en la cárcel y al salir señalaron que por la mañana se escucharon gritos cerca del pabellón B, aparentemente cerca del pabellón B. Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, señaló que existe al menos un herido por este enfrentamiento. Cerca al mediodía una ambulancia ingresó al recinto carcelario y tras permanecer unos minutos se retiró del lugar. Aparentemente, fue para evacuar a los heridos.

– Judiciales: TSE advierte que el proceso corre riesgo de ser paralizado por una acción constitucional

Este domingo 13 de octubre se cumple una actividad “hito” en el calendario de las elecciones judiciales, con la publicación de la lista de ciudadanos habilitados e inhabilitados, indicó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, sin embargo, advirtió que proceso corre el riego de ser paralizado por la acción constitucional que interpuso Hugo Vargas por su inhabilitación como postulante a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia por Beni y exige al TSE devuelva las listas de candidatos seleccionados a la Asamblea Legislativa (ALP). “Exhortamos a los vocales de la Sala Constitucional del Beni a precautelar el derecho constitucional que tienen todos los bolivianos de elegir a las autoridades del Órgano Judicial”, expresó.

– El INRA afirma que se quemaron 9,8 millones de hectáreas en todo el país

Hasta el 8 de octubre, el fuego arrasó con 9.831.219 hectáreas de bosque y pastizales en todo el país, de las cuales, más del 60% se encuentra en el departamento de Santa Cruz, informó el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez. “Con la base de datos que administra el INRA que es el catastro rural, podemos indicar que hasta el día 8 de octubre las áreas con cicatrices de quemas o la superficie a nivel nacional pues, nos reportan 9,8 millones de hectáreas a nivel nacional”, precisó Núñez. La semana pasada y con datos hasta el 30 de septiembre, Fundación Tierra reveló que los incendios consumieron 10.125.400 hectáreas en el país y constituye el peor desastre ambiental que se registró en los últimos cinco años.

– Instalan dos nuevos comandos en La Paz y en Beni para monitorear los incendios forestales

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que el trabajo en la sofocación de incendios es permanente y efectivo a través de operaciones aéreas y terrestres, resultado de esas acciones a la fecha y en los últimos tres días redujeron los fuegos activos a 43 en tres departamentos. Además, informó sobre la instalación de dos nuevos comandos, uno en el municipio de Caranavi, en La Paz, y otro en Trinidad, Beni, que suman un total de nueve. “Este último principalmente para realizar reconocimientos en los municipios de Baures, Reyes, Exaltación, Magdalena y Huacaraje, a modo de tener cercanía a esas áreas en caso de presentarse incendios”, afirmó la autoridad en contacto con medios estatales.

– Plantean reversión de tierras afectadas por los incendios

Ante la falta de voluntad demostrada por el oficialismo y como una forma de terminar con el modus operandi utilizado por sectores afines al partido de Gobierno para apropiarse de miles de hectáreas en el oriente del país, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, presentó un proyecto de ley que estípula la reversión de las tierras que hayan sido tituladas luego de los incendios forestales desde 2019. “Decidimos terminar el problema de raíz y presentamos un proyecto de ley que prohíbe la dotación de tierras que sean resultado de los incendios forestales, a cualquier organización política, persona natural o persona jurídica, pero no nos quedamos aquí, el proyecto contempla la reversión de tierras entregadas desde 2019”, expuso.

– Pacto Fiscal permitirá redistribución de recursos y nuevo orden territorial

El especialista y ex asesor general de la Gobernación de Cochabamba Juan José de la Fuente mencionó que es el momento de consolidar, a través del análisis y la propuesta, una nueva distribución de los recursos para evitar que “se acentúen las diferencias y los desequilibrios entre municipios y entre departamentos”. Añadió que el Pacto Fiscal tiene que servir para corregir los desajustes del presupuesto nacional y los datos del Censo 2024 que revela cuánta gente hay y dónde se encuentra. Sobre el tema el especialista en autonomías Fabián Yaksic precisó que el Gobierno central, a través del Servicio Estatal de Autonomías y el Ministerio de Finanzas, debe elaborar una propuesta de Pacto Fiscal, en cumplimiento de la Ley Marco de Autonomías.