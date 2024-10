El gobierno determina declarar desastre nacional por los incendios y opositores anuncian procesos por la tardía reacción

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada y el presidente Luis Arce Catacora. Foto: Opinión

El gobierno declara desastre nacional por los incendios; ante el cuerpo diplomático, Arce dice que “la magnitud del desastre hace que esta sea una lucha de todos”; y, defensa de Añez: Iván Lima devela que el Gobierno está sometido a Morales y pedirá su declaración. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– El gobierno declara desastre nacional por los incendios

El gobierno determinó declarar desastre nacional por los intensos incendios que afectan sobre todo al departamento de Santa Cruz, además de Beni, el norte de La Paz y Pando; el presidente del Estado, Luis Arce Catacora reconoció que en función a los informes del Viceministerio de Defensa Civil y otras instancias gubernamentales, se determinó lanzar el Decreto Supremo 5235, para agilizar la ayuda internacional para la atención de los desastres causados por las llamas a municipios y comunidades de esas regiones. Arce y parte de su gabinete se trasladaron la mañana del lunes a la capital oriental para entablar una reunión con los gobernadores de Santa Cruz, Aguilera, y de Beni, Alejandro Unzueta, quien participó de manera virtual.

– Legisladores critican al Gobierno por tardía declaración de desastre frente al «ecocidio» en Bolivia

Los legisladores de oposición calificaron de tardía y política la declaración de desastre nacional que dictó el gobierno de Luis Arce, después que los incendios devastaron solo en el departamento de Santa Cruz 7.2 millones de hectáreas, produciéndose un “ecocidio”. “Tardía declaración de desastre nacional acarrea responsabilidad administrativa del presidente y de todo su gabinete y por supuesto esto no va a devolver los casi 10 millones de hectáreas quemadas, la fauna y la flora”, sostuvo el diputado Alejandro Reyes. Señaló que el mandatario y su gabinete van a tener que enfrentar procesos por el “ecocidio” que han permitido consumarse en el país, con la devastación de millones de hectáreas de bosques y pastizales.

– Ante el cuerpo diplomático, Arce dice que “la magnitud del desastre hace que esta sea una lucha de todos”

“La magnitud del desastre al que nos enfrentamos, hace que esta sea una lucha de todos, no solo de nuestro país que ahora está siendo afectado”, dijo el presidente Luis Arce durante una reunión convocada por el Gobierno para interiorizar la situación de los incendios forestales con el cuerpo diplomático acreditado en el país. En el inicio del encuentro, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua reportaron que a la fecha se estima que la superficie total de quemas e incendios forestales es de 6,9 millones de hectáreas en todo el territorio nacional. Esta cifra se desglosa en 4,6 millones de hectáreas de bosque que fueron afectadas por el fuego y 2,3 millones de hectáreas de pastizales. Los departamentos más afectados son Santa Cruz y Beni.

– Sectores productores no acatan la pausa ambiental, denuncia el Gobierno

Debido a la crisis ambiental que atraviesa el país por los incendios forestales en el oriente boliviano, el Gobierno tomó una serie de medidas desde hace 20 días. Así, mediante el Decreto Supremo 5225, se declaró una pausa ambiental y se propuso endurecer las sanciones para los que originen los fuegos. Pero, algunos sectores productivos no acatan la pausa ambiental, que suspende las autorizaciones para realizar quemas, debido a que se ven perjudicados. “En el tema de la pausa ambiental es más por los pequeños y medianos productores, que les estaría vulnerando a producir. No queremos afectar al tema productivo, pero necesitamos normas estrictas, normas fuertes”, afirmó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores.

– Presidente de Diputados confirma que proyectos para reforzar lucha contra incendios están en esa instancia legislativa

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, confirmó este lunes que en esa instancia legislativa están dos proyectos de ley referidos al financiamiento de acciones contra incendios forestales, que actualmente afectan a diferentes regiones del país, principalmente a Santa Cruz. “Una vez aprobados en la comisión respectiva (de Planificación), nosotros agendaremos su tratamiento en el pleno de la Cámara de Diputados, para que estos créditos puedan ser aprobados», aseguró Huaytari, tras afirmar que las propuestas de normas fueron remitidas a la Cámara Baja. Resaltó sobre la importancia de la aprobación de estos proyectos sobre préstamos, que serán canalizados para reforzar la lucha contra los incendios.

– Embajador venezolano dice desconocer denuncia sobre vagoneta que involucra a PDVSA

Luego que el exministro Iván Lima revelara que la vagoneta en la que se trasladaba Evo Morales en la marcha hacia La Paz fue comprada por la estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), el embajador de Venezuela en Bolivia, César Trompiz, dijo desconocer la denuncia. “No conozco nada de eso y no he visto nada de eso”, indicó. Señaló que las relaciones con el presidente Luis Arce son estables y que “la Revolución Bolivariana siempre va a ser amiga del Estado Plurinacional de Bolivia y del pueblo boliviano”. Lima denunció un presunto delito de “corrupción transnacional” que involucra a PDVSA en Bolivia, empresa que vendió en Bs 100.000 una vagoneta de lujo valuada en Bs 550.0000 a una joven de 21 años.

– Defensa de Añez: Iván Lima devela que el Gobierno está sometido a Morales y pedirá su declaración

La defensa de la expresidenta Jeanine Añez afirmó que las declaraciones del exministro de Justicia Iván Lima dejan en evidencia el sometimiento del gobierno de Luis Arce al jefe político del MAS, Evo Morales; a la vez solicitarán que sea citado a declarar en juicio oral. “Estas declaraciones están mostrando que tenemos una justicia sometida al poder político, que no actúa de forma imparcial ni independiente”, afirmó el abogado Luis Guillen. Estas declaraciones surgen luego que el exministro Iván Lima afirmó que el caso Senkata, proceso por la vía ordinaria en contra de Jeanine Añez, fue por capricho de Evo Morales. El gobierno a través de diferentes voceros respaldó esta estrategia de juzgamiento a la exmandataria.

– Evo asegura que quieren involucrarlo tras incautación de droga con logo similar a su imagen

Luego de que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentara una incautación realizada por la Felcn, en la que aparecía un logo con la imagen de Evo Morales, el líder del MAS IPSP, publicó en su cuenta de Facebook que “están utilizando las mismas tácticas de la derecha internacional, y que el Gobierno pretende estigmatizarlo e involucrarlos con el narcotráfico”. “El gobierno pretende involucrarnos con el narcotráfico. Esto es lo mismo que están haciendo con el hermano Petro Gustavo. Es una prueba más de cómo el gobierno coordina con la DEA para intentar debilitar a los movimientos populares de América Latina. Los pueblos boliviano y colombiano venceremos a los operadores de los Estados Unidos”, afirmó el exmandatario.

– Conamype denuncia que el BCB ya no les vende ni $us 50, retomarán movilizaciones contra el Gobierno

La presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), Helen Rivero, este lunes, denunció que el Banco Central de Bolivia (BCB) no les vende ni $us 50 y en el mercado negro el tipo de cambio supera los Bs 12; por esta situación anunciaron movilizaciones este miércoles contra el Ministerio de Economía. “El Banco Central no está vendiendo ni 50 dólares. Nosotros los micro y pequeños empresarios hemos mandado varias cartas de las cuales ninguna ha sido respondida, no pueden darnos ni 100 dólares, no podemos engañar así a la población”, declaró Rivero. La falta de dólares sigue siendo un problema en el país desde que en febrero de 2023 desapareció del mercado.

– Expocruz 2024 generó $us 203 millones en intenciones de negocios y recibió a más de 420.800 visitantes

Terminó Expocruz 2024 y los números que deja esta muestra ferial fueron revelados este lunes por la organización, que destacó la participación de la gente y los expositores durante los 10 días que esta vitrina multisectorial estuvo abierta al público. Dentro del informe se indica que hubo 203 millones de dólares en intenciones de negocios de expositores, señalando además que, para esta versión, se tuvo la presencia de 32 delegaciones internacionales que llegaron para mostrar lo mejor de su producción. Sobre el número de visitantes de este año, se llegó a las 420.836 personas que disfrutaron de esta muestra ferial revelándose una experiencia de satisfacción de un 96%, mientras que para expositores fue del 82%.