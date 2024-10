El gobierno no reacciona: evistas instalan tres nuevos puntos de bloqueo y otros sectores afectados inician movilizaciones

Sectores productivos y económicos se movilizan contra los cercos del ala radical del MAS y la inacción del gobierno para poner un alto al conflicto

Los bloqueos ingresan en el octavo día y suman tres nuevos puntos; desde horas de la madrugada de este lunes, comunarios y transportistas instalaron un cerco en la localidad de Caracollo, punto vital que une Oruro con el sur del país, Cochabamba y la sede de gobierno; en tanto, en la región paceña de Nor Yungas, sectores cocaleros de Caranavi afines a Evo Morales iniciaron la medida de presión también muy temprano; asimismo, campesinos del Chaco tarijeño también impiden el tránsito hacia Santa Cruz y Argentina.

En todos los casos, nuevamente la arenga es que el gobierno no atiende las peticiones de los diferentes sectores del país quienes sufren una aguda crisis desde hace varios meses debido al incremento de los productos de la canasta familiar producto de la ausencia de dólares que provocó la subida de los artículos importados y los insumos que necesita el sector productivo para la elaboración de los bienes hechos en Bolivia, así como la escasez de combustible que los encareció aún más porque el costo del transporte tuvo un aumento considerable.

“Este gobierno traidor nos ha mentido, no hay combustible hasta ahora, los hermanos una pena sufriendo en la fila como soldados, por eso los hermanos se están movilizando a nivel nacional en los bloqueos, los hermanos están calientes porque este gobierno no nos da respuesta, tampoco hay el camino doble vía Chlumani – Quiquibey, pese a que este gobierno ya ha aprobado el crédito, no hay ayuda con este gobierno”, reclamó un comunario de Caranavi en una grabación dada a conocer por la radio de los cocaleros del Chapare.

En las imágenes dadas a conocer en ese medio de comunicación, se muestra la instalación del punto de bloqueo en la capital de Nor Yungas, el reporte anuncia que hay varios vehículos que no pueden ingresar a esa localidad, debido a la protesta que inició esta madrugada debido a que no llega diésel ni gasolina a esa provincia paceña, además del incremento desmesurado de los productos esenciales de la canasta familiar.

Asimismo, en el Chaco, viajeros que hacían el trayecto Vallegrande, en Santa Cruz con Yacuiba, capital de esa provincia tarijeña, se vieron obligados a caminar varios kilómetros para hacer un trasbordo que les permita llegar a su destino. Uno de los pasajeros reportó al portal Informe Tarija que se vieron sorprendidos con el bloqueo y muchas de las personas tuvieron que dejar parte de sus pertenencias en los buses ante la imposibilidad de continuar el camino con ellas.

Entre tanto, en la sede de gobierno, el sector de los carniceros paraliza actividades esta jornada en protesta por los precios altos de las carnes de pollo, res y cerdo que afectan su comercialización, pese a que tuvieron reuniones con responsables gubernamentales quienes se comprometieron a mantener un precio racional que permita mantener el nivel de ventas que tenían antes de la medida del sector radical del Movimiento al Socialismo (MAS). El paro será con cierre de tiendas, friales y mercados.

Asimismo, el transporte pesado anunció que, desde esta jornada, el sector bloqueará si el Gobierno no libera las carreteras que permanecen tomadas por los afines a Evo Morales. Sus dirigentes el pasado fin de semana pidieron al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dé cumplimiento a la Constitución Política del Estado (CPE) y libere los lugares de bloqueo que se extienden en el territorio nacional. Sin embargo, el Órgano Ejecutivo se mantiene impasible ante los pedidos y no anuncia medidas al respecto.

Cochabamba, que quedó aislada del resto del país porque aglutina la mayor cantidad de lugares cercados vive una situación dramática; desde este lunes, los transportistas del Cercado, capital de ese departamento, reducen en 30% la cantidad de vehículos de transporte público, en tanto los diferentes sectores productivos dieron plazo hasta esta jornada para que el gobierno anuncie una solución a los conflictos que tienden a agravarse en el país.

El gobierno central no anuncia soluciones ni medidas para restablecer la normalidad en el país; el Ministerio de Trabajo dispuso el horario continuo en algunas regiones, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Emapa implementarán puentes aéreos para el abastecimiento en los mercados, pero ni el presidente Luis Arce ni los ministros se refieren al conflicto que crece día que pasa y ahoga la economía de las familias bolivianas.