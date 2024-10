El huracán Milton se fortalece: volvió a alcanzar la categoría 5, con vientos de 265 km/h

Fuente: infobae.com

El huracán Milton, que ha vuelto a alcanzar la categoría cinco, se encuentra nuevamente en el centro de la atención. Con vientos sostenidos que llegan a los 265 km/h (165 mph), este ciclón es descrito como un “monstruo” por varios meteorólogos. Según la actualización más reciente del Centro Nacional de Huracanes a las 5 p.m., Milton ha consolidado un núcleo interno extremadamente intenso y bien definido. El meteorólogo de Fox Weather, Bryan Norcross, explicó que el incremento en la categoría se debe principalmente a los análisis de las imágenes satelitales más recientes. Destacó que la estructura de Milton, con su característica forma de “donut” en el ojo del huracán, es típica de los ciclones más poderosos, como los de categoría cinco.

Norcross también detalló que el huracán ha alcanzado una presión central mínima de 918 milibares, lo que refleja la inmensa cantidad de energía acumulada en el sistema. Sin embargo, aclaró que una baja presión no siempre se traduce en vientos más intensos, ya que cuando un huracán se expande en tamaño, la energía se distribuye sobre un área mayor. Esta es una de las razones por las que el tamaño de Milton se está expandiendo y su campo de viento es ahora considerablemente mayor que en días anteriores.

Trayectoria y movimiento del huracán Milton

El huracán Milton ha mostrado una ligera desviación hacia el este, moviéndose en dirección este-noreste a una velocidad de 14 km/h (9 mph). Este cambio en su trayectoria ha generado cierta incertidumbre sobre dónde tocará tierra, lo que ha llevado a los meteorólogos a seguir de cerca cada actualización. Bryan Norcross, de Fox Weather, señaló que Milton casi se salió de la “zona de incertidumbre” proyectada, también conocida como “cono de trayectoria”, pero finalmente ha retomado su curso.

El pronóstico indica que Milton seguirá su avance, debilitándose gradualmente mientras se aproxima a la costa de Florida, pero aún se mantendrá como un huracán mayor con vientos cercanos a los 241 km/h (150 mph) cuando impacte la península. Los modelos de predicción globales, como el americano y el europeo, han mostrado ligeras variaciones en la trayectoria, sugiriendo que la tormenta podría desplazarse un poco más hacia el sur o el norte, lo que afectaría las áreas impactadas por el oleaje y las marejadas ciclónicas.

A medida que se acerque a tierra, será clave monitorear hacia dónde se dirige exactamente el centro del huracán, ya que determinará las zonas de mayor impacto y el grado de devastación.

Tamaño y expansión del campo de viento

Aunque el huracán Milton comenzará a perder algo de intensidad antes de tocar tierra, su campo de viento se está expandiendo de manera significativa, lo que representa un mayor peligro para las zonas costeras de Florida. Según Fox Weather, aunque se espera que los vientos se reduzcan alrededor de 201 km/h (125 mph) al momento del impacto, el área de influencia de los vientos huracanados se duplicará en tamaño, lo que significa que más personas se verán afectadas y habrá un mayor riesgo de marejadas ciclónicas.

El meteorólogo Bryan Norcross explicó que el tamaño de la tormenta es un factor clave, ya que un huracán más grande puede empujar más agua hacia las costas, incrementando el riesgo de inundaciones en una mayor área. Además, aunque los vientos puedan debilitarse, la extensión del campo de viento sugiere que el huracán mantendrá un alto nivel de peligro durante su paso sobre la península.

La combinación de vientos fuertes, marejadas y el aumento del área afectada convierte a Milton en una amenaza significativa, incluso si comienza a debilitarse en su trayecto hacia el interior del estado. Las autoridades están en alerta, monitoreando de cerca dónde se desplazará finalmente el ojo del huracán para determinar las áreas más vulnerables.

Posibles impactos en Florida

El huracán Milton amenaza la península de Florida, con previsiones de impacto en la costa oeste durante la madrugada. Aunque se espera que el huracán pierda algo de fuerza al acercarse a tierra, seguirá siendo un fenómeno devastador. El mayor riesgo no proviene únicamente de los fuertes vientos, sino también de la posibilidad de marejadas ciclónicas relevantes, especialmente en áreas bajas y vulnerables como Charlotte County y Fort Myers.

Este tipo de marejadas pueden empujar grandes volúmenes de agua hacia el interior, lo que resultaría en inundaciones repentinas y peligrosas. Las autoridades han emitido advertencias en varias localidades, ya que el impacto se podría sentir en gran parte del estado, especialmente si Milton mantiene su tamaño y expande su campo de viento.

Las evacuaciones preventivas y las medidas de preparación se han intensificado, considerando que los efectos de la tormenta se extenderán tierra adentro, llegando hasta zonas como Orlando, donde se esperan ráfagas de viento intensas y lluvias torrenciales.

Modelos y predicciones meteorológicas

