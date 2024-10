El jueves 31 notificarán a Ponciano Santos por violencia política, señala abogado de alcaldesa Copa

El 27 de septiembre la alcaldesa de la urbe alteña presentó una denuncia contra el dirigente evista, luego de que este utilizara términos descalificadores contra la autoridad municipal.

eju.tv / Video: Gigavisión

Lidia Mamani / La Paz

El jueves 31 de octubre, la defensa de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, Franklin Campero, hará la notificación de manera presencial, junto a la Policía, al dirigente evista Ponciano Santos, con el fin de que no surja el argumento que no le llegó la misma. Indicó que de no presentarse, para la siguiente semana procederá la orden de aprehensión.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“La siguiente semana se tiene que presentar el señor Ponciano Santos, en la ciudad de El Alto, directamente en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), para brindar su declaración informativa, caso contrario, se le extenderá la orden de aprehensión en cumplimiento a la norma y dando cumplimiento al proceso”, anticipó el jurista.

El 27 de septiembre la alcaldesa de la urbe alteña presentó una denuncia contra el dirigente evista, luego de que este utilizara términos descalificadores contra la autoridad municipal. Según los antecedentes, la polémica surgió ante el anuncio de la marcha evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), que se realizó entre el 17 y el 23 de septiembre y Copa advirtió que los movilizados no pasarán por El Alto, en respuesta, Santos la descalificó hasta emitir un término grotesco.

Entretanto, Campero iIndicó que el jueves 31 de octubre, se trasladará hasta Potosí de manera personal para hacer la notificación en el domicilio de Ponciano Santos y así no pueda señalar que no tenía conocimiento y ahí sabrá la población de qué día y hora de la siguiente semana tiene que presentarse ante la Fiscalía.

Sobre los delitos, mencionó que son violencia contra las mujeres, instigación a la discriminación al racismo y al odio de parte de este ciudadano, quien está más en el Chapare, para proteger a Evo Morales. El domicilio ya fue ubicado y sólo se deben trasladar hasta el lugar, conjuntamente con uniformados de la Felcv, en el que. señaló que no se está vulnerando ningún derecho de Santos.

Aunque también anticipó que saben que no se presentará, pero que para eso “cuidarán” todos los procedimientos, para que no se presente ninguna acción de libertad y así se ejecute el mandamiento de aprehensión en cualquier lugar del país.