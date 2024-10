El ministro de Gobierno muestra pruebas sobre las armas que posee Evo Morales

Del Castillo asegura que el exmandatario tiene al menos tres armas de distinto calibre en su posesión

eju.tv / Video: Bolivia TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, brindó una conferencia de prensa este miércoles en la que mostró, con pruebas documentales, que Evo Morales es poseedor de al menos tres armas, dos de ellas que fueron inscritas ante Dirección de Registro de Armas Civiles (REAFUC) y otra que el mismo expresidente reconoció que presentó la solicitud para su portación legal, la cual fue rechazada.

Del Castillo enfatizó en ese aspecto porque recordó al exmandatario que las armas de fuego deben ser compradas en primera instancia para luego registrarlas ante los ministerios de Gobierno o Defensa, entidades encargadas del control la tenencia en el territorio nacional, en ese sentido, le pidió que informe dónde tiene el revólver que afirmó intentó inscribir y no pudo hacerlo, porque no tuvo una respuesta afirmativa de la oficina correspondiente.

“Aquí puedo mostrar una copia legalizada del credencial de las armas que tiene registradas el señor Evo Morales, estamos hablando de escopetas, tenemos la factura que mostró en 2021 para inscribir su arma de fuego, emitida el 7 de mayo de 2021, y que establece las características de la escopeta calibre 12 milímetros que utilizaría el señor Morales, tenemos el comprobante de pago que presentó al Ministerio de Gobierno, específicamente ante el REAFUC, y la nota para solicitar el registro del arma de fuego firmada por Evo Morales”, puntualizó.

Foto: captura pantalla

Además de esa escopeta, el ministro del Castillo aseguró que Morales tiene registrada también otra con características similares por lo que le pidió dejar de mentir al pueblo boliviano ya que el expresidente es poseedor de al menos tres armas, las dos mencionadas y el revólver que no pudo registrar ante el REAFUC, de esa manera desmintió lo dicho por el exmandatario, quien aseguró en la radio de los cocaleros que ‘no tiene ni un palo para defenderse’.

“Qué otras armas de fuego utilizó en contra de la vida y la integridad de los efectivos del orden cuando les disparó el pasado domingo, tenemos un efectivo en una clínica privada en la ciudad de Santa Cruz, que ya ha sido sometido a dos cirugías producto de que usted no quiso frenar en un control antinarcóticos en la región del trópico de Cochabamba, sino hizo todo lo contrario, disparó no sabemos si con estas armas de fuego o con el revólver que no está registrado”, espetó.

Por ello, conmino al exmandatario a dejar de victimizarse y presentarse ante la Policía Boliviana para entregar los dos vehículos en los que se trasladaba el pasado domingo cuando evadió un punto de control policial en la localidad de Villa Tunari, para que sirvan como prueba de que Morales y sus acompañantes dispararon contra los efectivos policiales en la persecución efectuada por evitar la requisa antidrogas.

La factura de la escopeta que compro Morales. Foto: captura pantalla

“Evidentemente, no solo usted, sino por esas personas quienes lo acompañaban; por qué mandó a quemar los vehículos nuevamente le preguntamos; por qué no se hace la prueba de guantelete, o una prueba de microaspersión para sacar los nitritos y nitratos, para demostrar si ha disparado o no ha disparado; por qué esta esperando que pase el tiempo para dar cara a la justicia, este caso no va a quedar en el olvido como los que lamentablemente cometió contra menores de edad”, enfatizó.

Las personas civiles deben tramitar una licencia para portar armas y estas no pueden ser de cualquier tipo. Para este fin, la REAFUC, dependiente del Ministerio de Gobierno, controla las armas para uso civil, entre ellas, las individuales, de caza, deportivas y de colección. La posesión del armamento tiene un costo y varios requisitos que deben ser cumplidos por los solicitantes.