El TSE retoma el control de las elecciones judiciales; el gobierno asegura que ya no hay más trabas

Los vocales cuando presentaron las papeletas para las judiciales. Foto: La Razón

Boris Bueno Camacho

Luego del susto, el TSE prosigue con actividades del calendario de las elecciones judiciales; aprueban la lista de 10 postulantes finalistas para seleccionar al nuevo fiscal general; y, gobierno calcula pérdida diaria de $us 191 millones por bloqueos y anticipa reducción en las exportaciones de este año. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Luego del susto, el TSE prosigue con actividades del calendario de las elecciones judiciales

Luego del susto por la eventual suspensión del proceso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prosigue con las actividades del calendario de las elecciones judiciales del 1 de diciembre. Así confirmó a La Razón el vocal electoral Tahuichi Tahuichi. Estamos en el camino “de seguir las elecciones judiciales”, dijo la autoridad, que, como sus colegas, había advertido riesgos de la continuidad de los comicios. El martes, a instancias de dos postulantes inhabilitados, salas constitucionales de los tribunales de Justicia de Beni y Pando, la convocatoria a aspirantes de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ) y Constitucional Plurinacional (TCP) quedó desierta. El vocal afirmó el que el proceso “prosigue el calendario electoral con absoluta normalidad”.

– Ministro de Justicia dice que ya no hay obstáculos para continuar con las judiciales

Luego que la Sala Constitucional Tercera de El Alto instruyera al Órgano Electoral que continúe con el desarrollo de las elecciones judiciales, el ministro de Justicia, César Siles, aseguró el viernes que ya no hay obstáculos para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) continúe con la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “No habría ningún óbice para que eso no suceda, como Ejecutivo y como Ministerio de Justicia, somos los primeros interesados en que se lleven a cabo las judiciales. Después de arduos debates legales en cada una de estas audiencias, se da certidumbre al país ahora de que las elecciones judiciales se tienen que celebrar el primero de diciembre”, dijo.

– Aprueban la lista de 10 postulantes finalistas para seleccionar al nuevo fiscal general

La Comisión Mixta de Justicia Plural ha aprobado este viernes la lista de 10 postulantes finalistas para la selección de nuevo fiscal general del Estado. La nómina será remitida al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los 10 postulantes elegidos para llegar a la fase final son los que registraron las mayores notas durante el proceso de evaluación. De estos 10 abogados, la Asamblea Legislativa debe elegir por dos tercios al nuevo fiscal general, que reemplazará a Juan Lanchipa. El primero de la lista es el actual fiscal departamental de La Paz, William Alave, quien recientemente protagonizó una polémica porque fue filmado en una reunión con el presidente de Diputados, Israel Huaytari.

– Cooperativistas mineros llegan a reforzar bloqueo evista en la vía que conecta a Cochabamba con Oruro y La Paz

En medio de una alfombra de piedras y explosiones de dinamita, hombres y mujeres con cascos mineros ingresaron a los puntos de bloqueo de Pirque Parotani y Sayari, en la ruta que une el departamento de Cochabamba con Oruro y La Paz. Con letreros que llevaban los nombres de las cooperativas mineras, los hombres ingresaron marchando, según mostraron videos en las páginas en Facebook del MAS-IPSP. Según el relato del MAS, el punto de bloqueo en el puente de Pirque Parotani se convirtió en “cuartel general del Estado Mayor del Pueblo”, como se autodenomina. De la misma manera, hombres con cascos mineros llegaron hasta la zona de Sayari, según imágenes publicadas en las redes sociales de la radio RKC.

– Choferes amenazan con desbloquear carreteras: “Si la Policía no lo hace, nosotros lo haremos”

Este viernes se cumplió el quinto día de bloqueos en las carreteras troncales del país y esta medida de presión está preocupando al sector del transporte pesado. La dirigencia de los choferes amenazó este viernes con desbloquear la medida de protesta de evistas. “Vamos a entrar a desbloquear con nuestros hijos, con los compañeros, con nuestras esposas, porque finalmente ya no podemos aguantar esa situación, si la Policía no lo hace, pues nosotros vamos a entrar a desbloquear”, declaró el secretario de la confederación de choferes de Bolivia, Víctor Tarqui. El dirigente cuestionó la labor de la Policía en los puntos de bloqueo de los evistas. Aseguran que no están despejando las rutas para la libre transitabilidad.

– Bloqueadores detenidos en El Alto tienen relación con una concejal evista y portaban explosivos caseros

El contenido de un teléfono es la evidencia del vínculo de nueve personas que pretendían bloquear la carretera La Paz – Oruro con una concejal de El Alto afín a Evo Morales, quien bloquea para no responder a la justicia por un proceso por trata y tráfico de personas, reveló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. También se les encontró explosivos artesanales, petardos, ondas, pancartas de la Fejuve y varios sellos de distintas juntas vecinales. El teléfono celular fue arrojado al interior de una vivienda particular cuando las nueve personas estaban por ser detenidas por policías en inmediaciones del Cruce Samo, en la carretera La Paz-Oruro, donde pretendían instalar un bloqueo.

– Gobierno reporta que se dio tregua de una hora en el bloqueo de Arica, pasaron 150 cisternas

El Cónsul de Bolivia en Santiago de Chile, José Pinelo, informó que se dio un cuarto intermedio de una hora en el bloqueo de Arica (Chile) que permitió el paso de vehículos livianos, camiones y 150 cisternas hacia Bolivia. “Son noticias desde el kilómetro 72 desde Arica. Se ha logrado un cuarto intermedio, estuve en una reunión junto con los transportistas y los trabajadores de Quiborax que accedieron a levantar el bloqueo una hora. En los primeros 15 minutos han pasado vehículos livianos que vienen de Bolivia hacia Arica y desde ese momento empezaron a salir camiones y cisternas bolivianos hacia Bolivia, son 212 camiones los que ya han pasado, de éstos 150 son cisternas, ojalá esta noche se logre pasar todo”, refirió el diplomático.

– YPFB: “Hemos consumido los saldos (de combustibles) en las plantas de almacenaje”

Este viernes la estatal petrolera advirtió que el combustible que tenía en sus plantas de almacenaje se ha agotado. Señala que un bloqueo en Chile impide el ingreso de combustible, pero que hay cisternas ‘en tránsito’ en territorio nacional que no pueden llegar a las estaciones de servicio por los cercos evistas. “Hemos consumido los saldos en las plantas de almacenaje y en las estaciones de servicio, inclusive llegando a recoger o poder adquirir la carga muerta de los tanques de almacenaje, cosa que normalmente no se realiza”, señaló Joel Callaú, gerente de Comercialización de YPFB. German Jiménez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) señaló que desde el lunes se registra una mayor demanda.

– CEPB: Empresarios afirman que bloqueos ocasionan daños “devastadores” y piden al Gobierno solucionar el problema

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó el viernes su preocupación por la reactivación de los bloqueos del sector evista, principalmente en las rutas que conectan el departamento de Cochabamba con Santa Cruz y el occidente del país, y enfatiza que los daños que ocasionan a una economía que está en crisis, son “devastadores”. “Afectan con mayor rigor a los sectores productivos y a la población más vulnerable”, señala un comunicado de la entidad empresarial. En ese sentido, pide al Gobierno que realicen los mayores esfuerzos para solucionar este grave problema, garantizando que los derechos de todos sean respetados y que se suspendan a la brevedad estas medidas tan perniciosas.

– Gobierno calcula pérdida diaria de $us 191 millones por bloqueos y anticipa reducción en las exportaciones de este año

Los bloqueos que acatan los leales al expresidente Evo Morales, principalmente en las rutas que conectan con Cochabamba, ocasionan una pérdida diaria de 191 millones de dólares por los bloqueos e incluso advierten que impactará en una reducción en la cifra total obtenida por las exportaciones que hace Bolivia y se prevé que cierre entre 8.000 y 9.000 millones de dólares, monto menor al alcanzado en 2023. El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, afirmó el viernes que los bloqueos afectan de gran forma porque hay carne como la de pollo, que no puede llegar a los mercados de La Paz u Oruro y hay especulación. Anticipó que el Comité de Seguridad asumirá medidas y piden a los bloqueadores a levantar la medida de presión.