En 2020, Evo Morales pidió al fiscal Juan Lanchipa que no renuncie ante protestas ciudadanas

Políticos de oposición y del arcismo indican que Lanchipa mantiene su lealtad al expresidente y que por eso destituyó a los fiscales que investigaban a Morales por una denuncia de abuso sexual contra una menor de 15 años en el departamento de Tarija en 2017 cuando era Presidente.

eju.tv / Video: Archivo

Juan Carlos Véliz / La Paz

El expresidente Evo Morales reveló en noviembre de 2021 que, en 2020, pidió a través de terceras personas que el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, no renuncie a su cargo como pedían activistas con movilizaciones en la ciudad de Sucre porque otro fiscal podría detener a 40 o 50 dirigentes de los movimientos sociales durante el gobierno de Jeanine Añez.

“Faltando tres semanas para las elecciones decidieron hacer renunciar al Fiscal General. Se fueron de Santa Cruz, de Cochabamba, a quemar llantas en el Ministerio Público para que renuncie ¿Cuál era el plan? Renuncia el fiscal y nombrar a un fiscal, podían nombrarlo, detener 40 o 50 dirigentes en toda Bolivia ¿Quién no se va a levantar o movilizar para defender a sus dirigentes, provocar convulsión y suspender las elecciones? Soy sincero no tengo por qué mentir, mediante otros compañeros hice decir que no renuncie, que no renuncie el fiscal. Hubo siempre compañeras y compañeros que informaban, también algunos militares nos informaban la verdad cómo era el plan que tenían”, confesó.

Morales realizó esa confidencia en Argentina durante la presentación del libro “Evo, Operación Rescate” del español Alfredo Serrano el 4 de noviembre de 2021. En el evento recordó varios sucesos ocurridos desde su renuncia al cargo el 10 de noviembre 2019 hasta el retorno del MAS al gobierno con Luis Arce como presidente.

En los meses de septiembre y octubre de 2020, la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y el Comité Pro Santa Cruz realizaron protestas en la ciudad Sucre para pedir la renuncia de Juan Lanchipa por su parcialidad con el MAS, pero los colectivos ciudadanos no cumplieron su objetivo. Después varios líderes de la RJC como Yasir Molina fueron imputados y encarcelados por destrozos en la infraestructura de la Fiscalía General del Estado.

Lanchipa fue elegido Fiscal General del Estado el 10 de octubre de 2018 con el respaldo de la mayoría de los parlamentarios del MAS, en total obtuvo 116 votos de 152 emitidos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Desde el inicio de su gestión fue señalado de ser leal al gobierno de Evo Morales; sin embargo, este renunció el 10 de noviembre de 2019 y Lanchipa continuó en el cargo durante el gobierno de Jeanine Añez y finalmente llegó a la presidencia, Luis Arce, quien ahora libra una larga disputa con el jefe de su partido, Evo Morales.

Lanchipa fue parte del órgano Ejecutivo durante el gobierno de Evo Morales y estuvo al frente de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), instancia que fue creada para encarar el trabajo técnico de la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en 2018 dictó un fallo adverso contra Bolivia.