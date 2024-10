En dos días de bloqueo evista, Vías Bolivia reporta pérdida de Bs 719 mil por el no cobro de peaje

El ministro Montaño indicó que tienen el reporte que el bloqueo que acatan los evistas no ha sido contundente, sólo son dos puntos en Epizana y en Parotani.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, afirmó este martes que en dos días de bloqueos que acatan los evistas, la estatal Vías Bolivia reporta una pérdida de 719 mil bolivianos por el no cobro de peaje en las carreteras. El corte de ruta principalmente se da en las regiones de Cochabamba que conectan con Santa Cruz y el occidente del país.

“Vamos a referirnos al bloqueo del ala evista, que en estos dos días han provocado la interrupción y la circulación del transporte liviano y pesado, pero más aún un perjuicio al pueblo boliviano. En ese entendido,Vías Bolivia nos ha hecho conocer que en estos dos días se ha perdido más de 719 mil bolivianos”, afirmó la autoridad, en conferencia de prensa.

No obstante, indicó que tienen el reporte que el bloqueo que acatan los evistas no ha sido contundente, sólo son dos puntos en Epizana y en Parotani, ya que circularon audios desde el interior del trópico de Cochabamba, en el que se ve que ya no obedecen a Evo Morales. Aunque aclaró que la cantidad de vías cerradas debe ser informada por el Ministerio de Gobierno.

También dijo que los supuestos dirigentes del ala evista como Ponciano Santos y el senador Leonardo Loza han pedido que se levanten las supuestas denuncias jurídicas en contra de Morales, con lo que sólo dan cuenta que la medida de presión es para que no se lo investigue al expresidente y quede impune el delito. Además, que se tienen demandas políticas como el reconocimiento del congreso en Lauca Ñ, entre otros, que no tienen nada que ver con la población en general.

“Ante ello, les decimos que nosotros no manejamos la justicia, no tenemos nada que ver con el sistema judicial ni con el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, los bloqueos no son por combustibles ni por el alza de la canasta familiar ni reivindicación en defensa de la población, ante ese entendido lamentamos que detrás esté las angurrias de poder de una sola persona como Evo Morales.