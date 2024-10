“Estamos viviendo una lenta asfixia de la economía”, la advertencia de los industriales

El bloqueo iniciado por los seguidores del expresidente Evo Morales ingresa al sexto día.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, alertó que los bloqueos están generando una asfixia de la economía ya golpeada por la crisis económica.

“Estamos viviendo una lenta asfixia de la economía, está faltando pollo, está faltando cerdo, está faltando carne de res, etc. Los insumos que transitan de una región a otra no están llegando, no está llegando producto terminado”, lamentó Camacho en una entrevista.

Seguidores del expresidente Evo Morales bloquean desde el lunes las carreteras troncales que unen a occidente y oriente del país en al menos 14 puntos exigiendo el cese de las investigaciones judiciales en contra del exmandatario y también tienen demandas para que el Gobierno resuelva la crisis económica del país.

Los bloqueos son protagonizados por sindicatos campesinos que respaldan a Morales y denuncian que el Gobierno habría iniciado una persecución política por la marcha que dirigió en el mes de septiembre.

“La poca exportación que tenemos los bolivianos, los bananeros ya se han quejado porque no está saliendo producto de exportación y otros que debían llegar a puerto tampoco están pudiendo salir, están en medio camino”, lamentó Camacho.

El cierre de rutas ha dejado en la carretera a miles de camiones que se trasladaban de Santa Cruz hacia La Paz o viceversa.

“Nuestros camiones refrigerados, el producto se está descomponiendo porque como no podemos mantener los camiones 24 horas encendido, no hay el diésel necesario pues vamos a tener que botar producto y eso es pérdida”, advirtió.

Camacho afirmó que los bloqueos no sólo representan pérdidas económicas para los industriales y empresarios sino para los productores agropecuarios porque sus productos se dañan en las carreteras.

“La economía formal, ese industrial formal, ese empresario formal estaba con la esperanza de llegar a fin de año y recuperar todo lo que se había perdido pues estamos preocupados, nosotros en diciembre debemos cumplir con aguinaldos, los sueldos de noviembre, preparar los sueldos de enero, entonces de verdad la carga es muy alta, la carga es insostenible y además estamos dañando la imagen internacional del país, hoy Bolivia lo único que exporta ya es un producto nacional es el bloqueo y la inviabilidad”, cerró.