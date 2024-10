Evistas en el norte de Potosí amenazan con saquear Llallagua si no se suma al bloqueo

Los pobladores de ese municipio denuncian que están cercados por afines a Evo Morales y que no tienen acceso a alimentos. Piden ayuda a la Policía y las Fuerzas Armadas.

Juan Carlos Véliz / La Paz

Seguidores del expresidente Evo Morales en el norte de Potosí amenazaron con saquear el municipio de Llallagua, que sufre un desabastecimiento agudo de alimentos, si sus habitantes no se unen al bloqueo de la carretera Sucre-Oruro.

“Si bien se habla bastante de lo que está pasando en el Chapare, en Mairana y otros sitios de Bolivia, lamentablemente, aquí en el departamento de Potosí en el municipio de Llallagua ya hay una situación realmente extrema, no se tiene gas domiciliario, no se tienen alimentos de primera necesidad, no se tiene carne. Las madres de familia ya han manifestado de que o mueren de hambre o mueren yendo a desbloquear este cerco inhumano que ha instalado el evismo”, denunció la diputada Lissa Claros (Comunidad Ciudadana) en declaraciones a la red DTV.

Campesinos del norte de Potosí leales a Evo Morales bloquean hace dos semanas la vía que hasta hace poco era la única alternativa de conexión terrestre entre oriente y occidente del país, y una de las poblaciones que quedó cercada es Llallagua.

Llallagua es una ciudad intermedia y municipio de Bolivia, ubicado en la provincia de Rafael Bustillo del departamento de Potosí que tiene 41.571 habitantes, según el último censo nacional de población y vivienda.

“No hay excusas para seguir oprimiendo, para seguir manteniendo este bloqueo que únicamente es por defender a un delincuente (Evo Morales) y lo que están haciendo con estas actitudes delincuenciales también es amenazar, someter y hostigar, intimidar a toda la población llallagueña. En este caso han amenazado con radicalizar las medidas y es más se han insinuado en reiteradas oportunidades con saquear a la población si no se suman (al bloqueo)”, denunció la parlamentaria.

Los campesinos leales a Morales demandan que las autoridades de Llallagua y pobladores refuercen el bloqueo de carreteras; sin embargo, desde ese municipio se lanzó una voz de alerta para que la Policía y las Fuerzas Armadas acudan en ayuda de sus pobladores.