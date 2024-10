“O Arce se va o Morales va a la cárcel”, analista político plantea la disyuntiva del desenlace de la crisis en Bolivia

“Evo Morales más allá del mito que se pueda creer de él que no es tan cierto, sabe marchar, sabe bloquear, pero también sabe marcharse, sabe irse, sabe escapar”, apuntó.

eju.tv / Video: No Mentirás

Juan Carlos Véliz / La Paz

Bolivia ingresa al día 18 de un bloqueo de carreteras protagonizado por organizaciones leales al expresidente Evo Morales en las carreteras troncales de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Potosí mientras el Gobierno no logra levantar el conflicto. En medio de este empantanamiento, el analista político Marcelo Silva planteó una disyuntiva que podría marcar el desenlace de la crisis política: O renuncia el presidente Luis Arce o el expresidente Evo Morales es enviado a la cárcel.

“El tema al final cuando ya no hay resolución y entramos a una disyuntiva es ese, o Arce se va o Morales va a la cárcel, ese es el punto de solución del conflicto”, consideró el especialista en una entrevista con el programa No Mentirás.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los seguidores del exmandatario demandan la anulación de los procesos judiciales en contra del político como la denuncia de trata y tráfico de personas, y estupro agravado en contra de una menor de 15 años en el departamento de Tarija, entre otros.

Sin embargo, el conflicto también se genera en medio de una guerra interna del MAS-IPSP, el partido que llevó a la presidencia a Morales en 2005 y a Luis Arce en 2020; sin embargo, ahora éste sufre una fractura que ahora tiene en vilo a todo el país.

“A mi me asustaría pensar que después de este escenario tan lamentable, creo que muy pocas veces en la historia hemos visto que un partido se desgarre de tal forma, incluso estoy pensando en el MNR que también tuvo una división extrema, una implosión, pero no llegaron a ese grado destructivo, me da la impresión que inclusive los dos escenarios son probables, es muy probable que el gobierno de Arce pueda caer porque no tiene el apoyo popular, no tiene un apoyo ciudadano, es un gobierno débil”, evaluó.

Pese a que la normativa permite al órgano Ejecutivo el uso de la fuerza pública para sofocar protestas o alzamientos armados y las peticiones de sectores productivos de que se dicte un estado de excepción, el Mandatario aún no tomó una decisión y no da certidumbre a la población.

“Morales se está agarrando de uñas y dientes de un sector, de un bloqueo focalizado y además de un exceso de violencia que en algún momento pagará factura también a los ciudadanos”, afirmó Silva.

A esta altura del conflicto, en los análisis de la situación actual se habla de la renuncia de Luis Arce y en ese escenario el cargo tendría que ser asumido por el vicepresidente o el presidente del Senado, este último podría ser clave.

Andrónico Rodríguez, el actual presidente de esa cámara, intentará volver a dirigirla si encuentra consensos con otras fuerzas políticas.

También puede leer: Senadora Castillo: Evistas buscan ratificar a Andrónico para continuar con el plan desestabilizador

Consultado sobre las posibilidades reales de que Evo Morales sea detenido para que afronte los procesos legales en su contra afirmó que le llama la atención el operativo “fallido” registrado el domingo y que fue denunciado como un atentado por el exmandatario, aparentemente el mensaje del Gobierno fue un amedrentamiento para que éste busque salir del país.

“No logro entender por qué se hace un operativo además fallido, parece una situación de amedrentamiento, ‘estamos yendo con todo, esta vez no fue pero la próxima será, y si pones resistencia te puede ir mal’. Pareciese ese mensaje”, afirmó porque inmediatamente el exministro de la Presidencia de Evo Morales y hombre leal al evismo, Juan Ramón Quintana, planteó la salida del expresidente a otro país porque en Bolivia ya no estaría seguro.

“Evo Morales más allá del mito que se pueda creer de él que no es tan cierto, sabe marchar, sabe bloquear, pero también sabe marcharse, sabe irse, sabe escapar”, apuntó.