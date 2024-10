Evo Morales no asistirá a declarar por trata y tráfico en Tarija, confirma su abogado

El exmandatario es investigado por el abuso a una menor de 15 años en 2016 y como consecuencia del hecho habría quedado embarazada y Morales reconoció la paternidad de la menor.

El expresidente Evo Morales no se presentará a declarar esta tarde en la ciudad de Tarija por la denuncia de trata y tráfico en contra de una menor de 15 años debido a presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso legal como la ausencia de un juez de garantías, anunció su abogado Nelson Cox.

«Tiene que esclarecerse ante la población que en ausencia de un juez que controle la investigación tal cual prevé el proceso penal, artículo 154, no puede continuarse con una investigación , no puede someterse a intentarse tomar un testimonio al expresidente Evo Morales ante una comisión de fiscales que no tiene supervisor, el juez de garantías es el supervisor de como obra la Fiscalía», explicó hace instantes el también exviceministro de Justicia durante el gobierno de Luis Arce.

El expresidente Evo Morales es investigado por el delito de trata y tráfico de personas en contra de una menor de 15 años a la que habría abusado sexualmente en 2016 y como consecuencia de la relación quedó embarazada. El autor habría reconocido la paternidad de la menor y esa es una de las principales pruebas de la Fiscalía que investiga el hecho de oficio.

Esta investigación de oficio es observada por la defensa de Evo Morales al igual que otros aspectos que, aunque el abogado Cox dijo que no es chicana, buscan el retraso del proceso.

Morales fue notificado por la Policía personalmente para presentarse a declarar a las 16:00 en instalaciones policiales y para ello en Tarija se desplegó un operativo policial intenso para evitar enfrentamientos entre seguidores del expresidente y de Luis Arce.

Cox explicó que la comisión de fiscales que investiga a su defendido no tiene la supervisión de un juez de garantías porque el de Tarija fue desautorizado por una jueza de garantías de Santa Cruz y ordenó que el nuevo juez de garantías sea el de Villa Tunari, el municipio donde vive el denunciado.

La justificación de la defensa es que en este caso «no existe víctima» y como «no existe víctima» se debe realizar los actuados legales en el lugar donde vive el denunciado, es decir en el bastión político de Evo Morales.

«Estamos denunciando actos ilegales que la Fiscalía no quiere cumplir, estamos denunciando que la Fiscalía sigue cumpliendo actos absolutamente violatorios de la Constitución, por consiguiente el juez de garantías es más urgente que ahora debe precautelarse a objeto de que en algún momento se le tome el testimonio al expresidente Evo Morales», reforzó Cox.

La citación a Morales generó mucha expectativa respecto a si asistirá al llamado de la justicia, sus seguidores denunciaron que sería detenido una vez que declare y amenazaron con movilizaciones.