Evo Morales se atrinchera en el trópico para evitar la aprehensión anunciada por la fiscalía tarijeña

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los afines a Evo Morales instalaron vigilias en el Chapare. Foto: Erbol

Boris Bueno Camacho

“Corresponde emitir la orden de aprehensión”, afirma la fiscal de Tarija luego que Evo no se presentó a declarar; el gobierno elabora plan para el traslado de Añez y Pumari; Camacho no saldrá de Chonchocoro; y, ‘Don Miguel’: Terceros le dio a la Verde una victoria que ilusiona. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– “Corresponde emitir la orden de aprehensión”, afirma la fiscal de Tarija luego que Evo no se presentó a declarar

La fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, afirmó este jueves por la tarde que luego que ninguno de los tres convocados, en referencia al expresidente Evo Morales y a los padres de la menor, involucrados presuntamente en la comisión de delitos de trata de personas y estupro, corresponde emitir la orden de aprehensión, como dispone la norma. “La ley ordena, sea Juan Evo Morales, sea Juan Pérez, sea quien sea, la ley es absolutamente para todos, nosotros ya estamos trabajando en lo que corresponde conforme a ley y lo que corresponde es sacar el mandamiento de aprehensión, ya que ellos han sido notificados debidamente sin la vulneración de ninguno de sus derechos”, afirmó la fiscal.

– La frase de Evo de 2016 que ahora lo confronta: «Quien se esconde o escapa es un delincuente confeso. No es un perseguido político»

El expresidente Evo Morales fue claro e implacable con sus adversarios políticos mientras ostentaba el poder y en 2016 tuiteó una frase que ahora le confronta. No se presentó a declarar en la Fiscalía de Tarija por una denuncia de trata y tráfico de personas en su contra. “Quien se esconde o escapa es un delincuente confeso. No es un perseguido político” publicó el 28 de mayo de 2016 el entonces Mandatario en su cuenta de Twitter ahora X. Esta fue realizada un día después de que el periodista boliviano Carlos Valverde anunció en ese entonces que salió del país con destino a Buenos Aires por temor a ser detenido después de que destapó el escándalo de la relación del entonces presidente con la ejecutiva de la empresa china CAMC, Gabriela Zapata.

– El Pacto de Unidad ‘evista’ activa vigilia en carreteras del país para evitar la detención de Morales

El Pacto de Unidad “evista” activó en pasadas horas la “vigilia permanente” en las diferentes carreteras del país para evitar la detención del expresidente Evo Morales por el proceso penal vinculado de un caso de trata de personas en Tarija. Las organizaciones sociales hicieron conocer la decisión tras la inasistencia del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) a su declaración informativa que debía desarrollarse este jueves. “Ya se inició la vigilia permanente a nivel nacional en todas las carreteras del país, para evitar la detención y el secuestro del hermano Evo Morales”, se lee. El segundo punto del instructivo advierte que si se concreta la detención de Morales “inmediatamente se produce el bloqueo nacional de carreteras en los nueve departamentos”.

– Gobierno elabora plan para el traslado de Añez y Pumari; Camacho no saldrá de Chonchocoro

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que se elabora un plan para el traslado de la expresidenta Jeanine Añez y del exlíder del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, para que comparezcan a su audiencia de juicio oral, por el caso “Golpe de Estado I”, este lunes. “Se van a realizar todos los operativos, las acciones que sean necesarias a fin de poder garantizar que se realice esta audiencia. Es en ese sentido que van a tomar todos los recaudos en torno a los requerimientos que puedan surgir”, afirmó. Sobre la situación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la situación es compleja. Ríos advierte que el traslado de la autoridad cruceña a la sede de gobierno representa riesgos y responsabilidades.

– Evistas y oposición rechazan en el Senado acelerar aprobación de crédito de $us 75 millones contra los incendios forestales

Por decisión de los legisladores “evistas” y de la oposición, el pleno de la Cámara de Senadores rechazó este jueves acelerar la aprobación de un crédito por $us 75 millones, destinado a la sofocación de los incendios forestales que afectan, principalmente, al departamento de Santa Cruz. En la sesión plenaria de este jueves sólo 7 de los 28 senadores apoyaron la moción de dispensación de trámite y voto de urgencia planteado para el tratamiento y aprobación de este crédito, en momentos en los que los incendios forestales golpean a regiones de Santa Cruz, Beni y Pando, fundamentalmente. Se trata del contrato de Préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

– ABT dice que hará cumplir la pausa ambiental, pese a amenazas de campesinos

El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, Luis Flores, manifestó que la entidad estatal hará cumplir la pausa ambiental que fue dictada por el Gobierno nacional ante la escalada de incendios forestales que azotan al país. Esta rige a través del decreto supremo 5225 que fue promulgado en el mes de septiembre y que generó el rechazo de sectores como el campesino, el cual amenaza con bloqueos si es que no se da marcha atrás a la prohibición de quemas. “Situación que ya lo veníamos implementando, ya habíamos nosotros regionalizado y habíamos calendarizado la prohibición de quemas. Esto viene a reforzar ya a nivel nacional, porque no se puede otorgar ningún permiso como ABT”, sostuvo.

– Pueblos indígenas demandan al Estado resarcimiento debido a daños causados por desmontes e incendios

Las organizaciones indígena originario campesinos de tierras altas y bajas piden al Estado garantizar el resarcimiento de los daños y pérdidas causadas producto de los desmontes, quemas e incendios que arrasan con millones de hectáreas de superficie. Los líderes y lideresas de las organizaciones de tierras altas y bajas de Bolivia emitieron este jueves (10.10.2024) un documento con 15 planteamientos para que el proyecto de ley sobre los incendios forestales impulsado garantice sus derechos individuales y colectivos. Señala que es necesario garantizar el resarcimiento de los daños y pérdidas causados a los Pueblos y Naciones Indígenas Originarias Campesinas, por desmonte, quemas e incendios.

– Tras las lluvias, los puntos de fuego activos en el país bajaron de 70 a 56, según el Gobierno

Desde el Centro Nacional de Monitoreo de Incendios reportaron que, después de las lluvias registradas este miércoles y jueves, los puntos de fuego en territorio nacional disminuyeron de 70 a 56, por lo que aún persiste la emergencia en diferentes regiones del país. Técnicos del Ministerio de Medio Ambiente señalaron que son 26 municipios en los que se distribuyen estos puntos de fuego, los cuales están dentro del territorio de cuatro departamentos: Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y La Paz. “Esperamos que, en el transcurso de los días posteriores, y con las lluvias pronosticadas, esta información pueda mejorar y también sea una situación favorable para el país”, sostuvo la funcionaria encargada de dar el reporte.

– EE.UU. formaliza solicitud de extradición del exjefe antidroga Maximiliano Dávila

El Gobierno de los Estados Unidos formalizó su solicitud para la extradición del exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, informó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes. “Esta solicitud ha sido derivada de inmediato al magistrado relator, quien tendrá en sus manos la preparación del proyecto de resolución para poner en consideración de sala plena”, explicó. Jaimes señaló que la solicitud llegó a finales de septiembre y se computan 60 días para que el magistrado relator remita su informe a la sala plena. “El magistrado relator hace conocer el proyecto, sea concediendo la extradición, denegándola o finalmente concediendo la extradición con carácter diferido”, agregó.

– ‘Don Miguel’: Terceros le dio a la Verde una victoria que ilusiona

Con un zurdazo inatajable, Miguelito Terceros se graduó como ‘Don Miguel’ para ser la figura del partido, pues su gol le dio la victoria a la Verde por 1-0 sobre una complicada Colombia. Terceros no estaba teniendo un buen partido. Tras la expulsión de Héctor Cuéllar, el equipo boliviano se desconcertó y no lograba encontrar el camino del ataque para abrir el marcador. Sobre los primeros 20 minutos el seleccionado de Villegas tuvo chances, pero la pelota no entró. Una avivada de Robson Mateus con un lateral, habilitó sobre el carril derecho a Miguelito, que en velocidad encaró hacia el centro dejando a dos rivales en el camino, y sacó un zurdazo inatajable para el portero Camilo Vargas, que voló para la foto e hizo que el gol sea espectacular.