Evo no responde si tuvo una hija con una menor, en 2016: “No se metan con la familia, la familia es sagrada”

El expresidente y jefe nacional del MAS, Evo Morales, afirmó este viernes que la denuncia por presunto estupro es «una mentira» y que el caso ya fue cerrado por la Fiscalía, tras una investigación en 2020.

El expresidente Evo Morales no quiso referirse a si en 2016 tuvo una hija con una menor de edad, pero aseguró que el caso que se le sigue por estupro y trata y tráfico de personas fue desestimado ya en 2020, cuando Jeanine Añez era presidenta interina.

“¿Lucho (Luis Arce) qué dijo? Dijo ‘no se metan con la familia. No se metan con la familia. La familia es sagrada’”, así Morales respondió a un periodista que le preguntó si en 2016 tuvo una hija.

El exmandatario está acusado por trata de personas con agravante en un caso que involucra a una joven quien en 2015, a sus 15 años, habría quedado embarazada luego de tener relaciones con él. En 2016, la adolescente dio a luz a una niña cuyo padre es el expresidente, según consta en el certificado de nacimiento emanado en Yacuiba.

Morales dio esta mañana una conferencia de prensa en Cochabamba en la cual aseguró que este y otros casos tienen fines políticos. Aseguró que los procesos aumentaron luego de la marcha realizada desde Caracollo a La Paz.

Aseguró que el caso por trata y estupro es “el más conocido” y ya fue desestimado en 2020.

“Me acuerdo perfectamente y tengo bien documentado, que en el 2020, la Añez, usando al Ministerio de Justicia, ya me procesó. Ya me investigó. Y se ha demostrado que no hubo nada. Aquí está el documento, la sentencia del 10 de diciembre de 2020. Resolución fiscal de rechazo. Juzgado, instrucción tercero, en lo penal de la ciudad de Yacuiba. Estupro agravado y corrupción niña niña, niño ni adolescente. Han investigado todo el año, y no hay nada”.

Dijo que ahora el presidente Luis Arce aplica la misma estrategia del gobierno de Añez, de perseguirlo vía judicial.

“Lucho igualito que la Añez”, acotó y recordó que la ley establece que nadie puede ser “procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho”.

Este jueves, el ministro de Justicia, César Siles, informó que su despacho se sumará a la denuncia penal contra Morales y habló de un delito de violación.

“Observamos con indignación delitos graves que pretenden quedar en la impunidad. Me refiero a una niña violada a sus 15 años, que a sus 16 años, producto de esa violación, dio a luz a una niña. El padre, reconocido en el certificado de nacimiento, es el señor Evo Morales”, dijo Siles.

Morales denunció que ahora el Gobierno busca “nuevas circunstancias (…) No se puede entender cómo manejan políticamente. Lamento mucho. Ayer dice, no hay que politizar cuando están manejando políticamente para desgastar la imagen de Evo”.

En la conferencia, el expresidente también citó otros casos en su contra y que, insistió, tienen fines políticos.

El expresidente Morales habla en una conferencia de prensa esta mañana. Foto: captura de pantalla RKC

