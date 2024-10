Fernando del Rincón de CNN tiene en su poder el audio grabado a Lanchipa y afirma que es ‘devastador’

El mexicano conminó al fiscal general del Estado a participar en su programa el próximo lunes

Boris Bueno Camacho / La Paz

La exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, fue entrevistada la pasada noche por el periodista mexicano Fernando del Rincón de la cadena televisiva CNN en la cual ratificó la denuncia contra el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, sobre la orden que le dio para detener la investigación contra Evo Morales Ayma y, al no haber cedido a la presión, ella y otros dos profesionales de ese departamento fueron destituidos por la máxima autoridad del Ministerio Público con el argumento de que incurrieron en actos negligentes.

Sin embargo, Sandra Gutiérrez anunció que existe una grabación efectuada por su persona de la conversación que mantuvo con el mandamás de la Fiscalía General del Estado (FGE) y, según ella, corrobora la veracidad de sus denuncias, afirmación que sostuvo en la entrevista con del Rincón; pero, la exautoridad fue más allá, envió una copia del audio para que el periodista mexicano escuche el contenido, fruto de ello, este conminó a Lanchipa a ser entrevistado en su programa el próximo lunes, pero también dio sus consideraciones sobre el audio en cuestión que consideró ‘devastador’ contra el fiscal general.

“Tengo en mi poder un audio de Lanchipa precisamente hablando con la exfiscal Sandra Gutiérrez, no puedo confirmar independientemente si es la voz de Juan Lanchipa, no puedo confirmar si este audio fue obtenido de manera legal, de ser así que sea obtenido de forma legal y que sea Lanchipa quien está hablando ahí, Sandra Gutiérrez tiene toda la razón”, refirió Fernando del Rincón. “El lunes aquí lo espero para que de su versión y espero ya poder utilizar ese audio que tengo en mi poder, porque será muy difícil, fiscal Lanchipa, que pueda desmentir lo que está diciendo Sandra Gutiérrez”, sentenció el presentador de la Cadena estadounidense CNN.

Al respecto, la exfiscal dijo que en la legislación boliviana basta que su voz esté en la grabación en cuestión para que sirva como prueba y afirmó que hay sentencias constitucionales al respecto y que no es necesario que la otra persona, en este caso Juan Lanchipa, sepa que la conversación fue registrada por Gutiérrez; acotó que del Rincón es la primera persona que conoce dicho audio ya que ella no lo hizo público no lo utilizó para interponer algún recurso legal.

Gutiérrez aseguró nuevamente que antes de ser destituida del cargo ella y su equipo tenían las pruebas necesarias para emitir la resolución de aprehensión contra Morales por los presuntos delitos de estupro y tráfico y trata de personas al cual no se le notificó oportunamente porque existió el riesgo de fuga, además de desconocerse el lugar donde reside permanentemente; pero, cuando llegaron los enviados de Lanchipa le dieron un instructivo para paralizar las indagaciones.

“El momento que ellos llegaron se me dio un instructivo indicándome que yo debía dejar sin efecto todas las actuaciones que nosotros habíamos realizado; el instructivo 392/2024 que en su parte final dice: ‘asimismo, debe dejar sin efecto cualquier disposición emitida que contravenga al presente instructivo’, donde en este caso él designa para que se haga cargo del caso a la abogada Alejandra Rocha y al abogado Ricardo Diego Caballero”, apuntó.

La exautoridad rechazó la a acusación de Lanchipa respecto a que habría tenido una actitud negligente y por ello se la destituyó; dijo que Lanchipa miente y que, si hubiera accedido a la presión, con seguridad ella continuaría como máxima responsable del Ministerio Público del departamento sureño; pero que rechazó esta opción porque hubiera traicionado sus convicciones debido a que se tenían todas las pruebas en contra del exmandatario.