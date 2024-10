Evo no tiene orden de aprehensión y “ojalá” la comisión de fiscales no se anime a emitir el mandamiento, señala Cox

El jurista advirtió que iniciarán un proceso penal contra la fiscal Sandra Gutiérrez, por incurrir en “actos violatorios”, porque es una funcionaria pública.

Hasta las 17.00 horas de este viernes, la Fiscalía Departamental de Tarija aún no emitió la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien no fue a declarar por el caso que se le sigue por la presunta comisión del delito de estupro y trata de personas, afirmó uno de los abogados del exmandatario, Nelson Cox. Asimismo, expresó que “ojalá” la comisión de fiscales no se animen a hacer, de lo contrario incurrirán en errores procesales.

“Nos favorece que estén cometiendo este tipo de amenazas, al decir que se emitirá la orden de aprehensión. No existe ninguna orden de aprehensión, ha anunciado ayer la fiscal Departamental (Sandra Gutiérrez), muy suelta de cuerpo (al decir): cualquier persona, toda airosa. Claro, una fiscal que volvió con una acción amañada con un juez destituido y que era corrupto y con ayuda de la Procuraduría (…). Y ojalá la comisión de fiscales que no sea inducida en error para que se animen a sacar mandamiento de apremio contra Evo Morales”, respondió Cox, ante la pregunta si hasta las 17.00 ya se había emitido la orden de aprehensión.

Complementó al manifestar que espera que la comisión de fiscales no sea “inducida en error” para que se animen a sacar mandamiento de apremio contra Morales.

Con relación a la citación de ayer, en Tarija, aseguró que el exmandatario fue notificado mediante los medios de prensa, algo que no es “legal”, algo que ven como un actuar arbitrario. Aunque, indicó que no es lo que reclaman, sino que sin un juez cautelar no se puede ejecutar mandamientos, como se hizo en esta jornada, cuando se aprehendió en Yacuiba, Tarija, al papá de la presunta víctima del caso que se sigue.

“Al amenazar que va a ejecutar mandamientos, cuando sabe que no puede librar ningún mandamiento de aprehensión sin control del juez cautelar. No existe un juez cautelar que dé garantía de transparencia y que dé garantía de un manejo objetivo, que en este momento está en manos de personas que están delinquiendo”, aseguró.

Ante la pregunta del por qué no hay un juez cautelar de garantías, respondió que, cuando se ganó la acción de libertad a favor de Morales, la anterior semana ante la juez de Santa Cruz, porque justamente la Fiscalía procedió sin un juez de garantía, hizo los mandamientos sin una autoridad del juzgado.

“Vale decir que se le conmina a que trabaje con un juez de garantías, que es de Villa Tunari (en Cochabamba), pero están incumpliendo. Esa fiscal Sandra Gutiérrez está delinquiendo, está incumpliendo sentencias constitucionales, que ya es un tipo penal, incumplimiento de deberes, está atentando contra resoluciones constitucionales, que son tres tipos de delitos”, enfatizó.

Ante ese panorama, advirtió que se le iniciará un proceso penal a la fiscal Sandra Gutiérrez, por incurrir en “actos violatorios”, por ser una funcionaria pública.