Exministro de Evo Morales afirma que Luis Arce sólo tiene dos caminos: Represión militar o negociación

Morales es investigado por la Fiscalía de Tarija por los delitos de trata y tráfico de personas, y estupro agravado en contra de una menor de 15 años a la que en 2016 habría abusado y embarazado.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

El exministro de Gobierno del expresidente Evo Morales, Carlos Romero, afirmó que después de los enfrentamientos registrados ayer entre policías y sectores sociales leales al exmandatario en el sector de Parotani (Cochabamba) al presidente Luis Arce sólo le quedan dos caminos: firmar un decreto supremo para que las Fuerzas Armadas intervengan los puntos de bloqueo porque la Policía ya fue rebasada o negociar con los bloqueadores una agenda de al menos tres puntos.

“El Gobierno tiene dos salidas. No podrá con despliegue policial levantar los bloqueos, no podrá. ¿Qué camino tendría el Gobierno? La intervención militar, la intervención militar plena primero le pedirá que en un papel ponga la firma de su responsabilidad jurídica igual que lo hicieron con Jeanine Añez y el decreto de la muerte. La intervención militar conlleva una escalada de muertos y la escalada de muertos provocará un levantamiento de mayores dimensiones, y una mayor crisis de Estado. Entonces cuál es el mejor camino, que el Gobierno convoque a un diálogo nacional en torno a tres temas fundamentales, primero la agenda económica de medidas de emergencia urgente que requieren adoptarse a nivel nacional, segundo la concertación de una agenda legislativa a partir de la reinstitucionalización del funcionamiento de las instituciones del Estado que permitan adoptar una serie de medidas que restituyan las garantías y el funcionamiento del Estado de derecho en Bolivia y tercero la desjudicialización de la política. La criminalización de los movimientos sociales bajo cualquier pretexto no va a conducir sino a una mayor polaridad”, expresó en una entrevista con la red Uno.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para el colaborador cercano de Morales, lo que se está produciendo con los bloqueos de carreteras es una “rebelión indígena” que no es leída de esa manera por el órgano Ejecutivo.

Los sectores leales al expresidente bloquean las carreteras fundamentales del departamento de Cochabamba hace 13 días como protesta para que se anulen los procesos judiciales contra el político como la denuncia de trata y tráfico de personas, y estupro agravado en contra de una menor de 15 años.

La medida de presión que está agravando la crisis económica que golpea a Bolivia comenzó después de que la Fiscalía de Tarija alertó que emitirá una orden de aprehensión en contra de Morales después de que el 10 de octubre no acudió a declarar por la denuncia en su contra.

También puede leer: Tras enfrentamiento que dejó al menos 14 heridos, Evo dice que 2.000 policías fueron “derrotados” en Parotani

El expresidente es investigado por abusar sexualmente a una menor de 15 años en 2016 y embarazarla. La prueba del delito, según el argumento del Ministerio Público, sería un certificado de nacimiento de una niña como producto del estupro en el que el denunciado reconoce la paternidad.

La investigación también está dirigida contra los padres de la menor porque habían recibido beneficios como cargos públicos y pasaportes diplomáticos para evitar la denuncia. El padre de la víctima fue aprehendido por la Policía y ahora está detenido de manera preventiva en la cárcel.

Éste confirmó en sus declaraciones que Evo Morales embarazó a su hija cuando era menor de edad.

El exmandatario justificó su inasistencia a la citación fiscal y dijo que “no es tonto” para entregarse a la Policía.