Exministro Ríos: “La escasez de combustible en el país no es por bloqueos, sino por falta de dólares”

Fuente: Unitel

Santa Cruz.- Debido al bloqueo evista que cumple su tercer día, desde el Gobierno señalaron que este es el motivo por la falta de combustible en el país, ya que camiones cisternas están parados en los puntos donde se instalaron medida de presión; sin embargo, para el analista Álvaro Ríos, el desabastecimiento es por falta de dólares.

“Desde hace 18 meses venimos tocando este tema de desabastecimiento de gasolina y diésel, que no le culpen al bloqueo de un desabastecimiento que es crónico en el país. No es que no tenemos combustible en los últimos tres días y porque no pasan 300 cisternas. Esas cisternas solo abastecen al país para un día de consumo”, señaló el analista Álvaro Ríos.

Las filas en los surtidores se expanden rápidamente, camiones, buses, micros aguardan que las cisternas lleguen a las estaciones de servicio para abastecer gasolina y diésel para cargar a sus motorizados y continuar con sus labores.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para Ríos, se está tapando el sol con un dedo, y que el motivo del desabastecimiento es por la falta de dólares, no por los bloqueos de esta semana.

“Estamos tapando el sol con un dedo, y la situación se va a complicar aún más porque producimos menos gasolina y menos diésel, y hay que importar más, lo que faltan son los dólares para importar combustible oportunamente”, agregó el analista.

Sobre este tema, el martes, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, explicó que hay 300 cisternas paradas en los bloqueos y advirtió peligro en el abastecimiento de combustible.