Fiscal destituida denuncia que Lanchipa conocía de la denuncia contra Evo Morales y puso trabas a la investigación 

eju.tv / Video: Radio Fides

Juan Carlos Véliz / La Paz

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien fue destituida después de iniciar una demanda por trata y tráfico de personas, y estupro contra el expresidente Evo Morales afirmó que el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, conocía de la investigación en contra del exmandatario hace una semana y desde ese momento puso trabas al avance del caso.

“Lanchipa sabía que estaba investigando a Evo Morales, sabía que estaba investigando por eso envió a su directora (de Género) como una veedora, pero lamentablemente vino a paralizar todo, cuando le decíamos ‘se deben hacer estos requerimientos’ decía no, primero tengo que hablar con el jefe Juan Lanchipa, si él me autoriza se lo hace. Eso es lamentable viniendo de una mujer, viniendo de la directora de Género de la Fiscalía General, en vez de que esté resguardando, respaldando los derechos de las mujeres de nuestras niñas, venga a decir acá no se hace nada si es que no ordena el jefe que es el doctor Juan Lanchipa Ponce”, denunció la jurista en una entrevista con radio Fides.

Gutiérrez fue echada del cargo por Lanchipa después de que emitió una orden de aprehensión en contra de Evo Morales, quien fue denunciado por abuso sexual a una menor de 15 años. La orden de aprehensión emitida por la Fiscalía señala que en el mes de mayo del 2018 se emitió una partida de nacimiento en Tarija, en la que el expresidente figura como padre y la madre sería una adolescente de 16 años.

El cuerpo de abogados de Morales presentó de inmediato una acción de libertad y una jueza accedió a la petición por lo que la orden de captura quedó paralizada; no obstante, Gutiérrez insiste en que Lanchipa puso trabas a la investigación desde el inicio.

El Fiscal General envió a la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, a supervisar la investigación contra Evo Morales como no ocurrió en otros casos considerados relevantes como la aprehensión de un cura pederasta en el departamento de Tarija.

“Nunca he tenido problemas, (Lanchipa) era el primero en informarse de los casos. Cuando aprehendimos al sacerdote pederasta nunca ha mandato ninguna comitiva, por eso me sorprendió que mandara una comitiva para que no pueda coadyuvar en el caso sino paralizar este caso, bloquear este caso. ‘Acá no se hace nada nada, no se mueve absolutamente nada”. Yo en su momento voy a presentar las pruebas de lo que estoy hablando, no me quedaré con esto porque no puedo tolerar cuando estamos avanzando en un caso de relevancia vengan desde la Fiscalía General a ponernos trabas en la investigación para que no se haga esto, amenazando a los servidores públicos que estaban investigando”, denunció.

La fiscal Gutiérrez tiene en su trayectoria la aprehensión del “padre Coco”, un sacerdote que en mayo de este año fue sentenciado a ocho años de cárcel por abuso sexual a una menor de edad en 2017 en Tarija. En el caso de la denuncia contra Morales, la autoridad siguió el mismo procedimiento, pero fue desautorizada por el Fiscal General del Estado, elegido en 2018 por la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa.

Lanchipa antes de asumir el cargo fue jefe de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) creada en la gestión de Morales para encarar la demanda de Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por un acceso soberano al mar que resultó adverso para el país.

La denuncia, según dijo Gutiérrez, llegó hace una semana mediante un informe de inteligencia de la Policía y de inmediato se conformó una comisión de fiscales para investigar el caso como es el procedimiento legal en casos de abuso sexual y violaciones.

“Esto sucede después de que ingresó una denuncia la semana anterior, una denuncia contra Juan Evo Morales y otras dos personas, se lo analizó y se lo tipificó por el delito de trata y tráfico, conformamos un equipo de fiscales (…). No es la primera vez que conformamos comisión de fiscales, en otros casos también se conformaron comisiones. Se analizó la denuncia y teniendo los indicios dentro de la denuncia se decidió sacar un mandamiento de aprehensión uno para el señor Juan Evo Morales y otro para otras dos personas por el delito de trata y tráfico mientras nosotros continuábamos con las investigaciones” relató la que también fue ministra de Justicia de Evo Morales.

“No es la primera vez que hacemos esto, está en la legislación, en casos de relevancia, de abuso sexual. Inclusive también de corrupción donde de acuerdo a la denuncia que nos presentan y también se analiza por el hecho de que las partes se pueden dar a la fuga, se analiza un montón de cuestiones, no sólo es este caso porque es Evo Morales, yo quiero que lo saquemos afuera porque es Evo Morales, para nada”, explicó.

Sin embargo, la orden de aprehensión quedó archivada pese a los indicios de trata y tráfico, y estupro que pesan en contra del exmandatario. Una de esas pruebas sería el certificado de nacimiento en el que Morales admite la paternidad de un hijo con la víctima.